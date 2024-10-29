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«Спортинг» выбрал нового тренера, Аморим уходит в «Манчестер Юнайтед»

29 Октября 2024 • 20:13 Комментировать (2)

Рубен Аморим приближается к назначению главным тренером «Манчестер Юнайтед». Лиссабонский «Спортинг» во вторник объявил о готовности «красных дьяволов» выплатить компенсацию за Аморима в размере 10 миллионов евро. Остаётся лишь уладить некоторые детали сделки.

Между тем, в «Спортинге» уже выбрали нового тренера, который заменит Аморима. Как сообщает A Bola, лиссабонских «львов» возглавит 40-летний Жоау Перейра. В настоящий момент этот специалист работает с дублирующим составом «Спортинга».

 Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Комментарии (2) Все комментарии
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Барсaфобия
29 Октября 2024 в 20:19
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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Александр Тихий
29 Октября 2024 в 20:28
спасибо
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