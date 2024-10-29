«Спортинг» выбрал нового тренера, Аморим уходит в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим приближается к назначению главным тренером «Манчестер Юнайтед». Лиссабонский «Спортинг» во вторник объявил о готовности «красных дьяволов» выплатить компенсацию за Аморима в размере 10 миллионов евро. Остаётся лишь уладить некоторые детали сделки.

Между тем, в «Спортинге» уже выбрали нового тренера, который заменит Аморима. Как сообщает A Bola, лиссабонских «львов» возглавит 40-летний Жоау Перейра. В настоящий момент этот специалист работает с дублирующим составом «Спортинга».

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.