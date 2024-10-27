Хет-трик Актюркоглу помог «Бенфике» разгромить «Риу Аве»

В девятом туре чемпионата Португалии «Бенфика» не испытала проблем, принимая аутсайдеров из «Риу Аве».

Уже к 16-й минуте Мухаммед Актюркоглу оформил дубль ударами ногой и головой, а в компенсированное время голеадор отличился снова - 3:0. После перерыва забивали уже его одноклубники. На 79-й минуте Андреас Скьеллеруп поразил цель, и тут же Зеки Амдуни сделал счет 5:0.

«Бенфика» идет третьей с отставанием в восемь очков от лидирующего «Спортинга». Соперник - 13-й.