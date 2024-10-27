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Чемпионат Португалии

Хет-трик Актюркоглу помог «Бенфике» разгромить «Риу Аве»

27 Октября 2024 • 23:02 Комментировать
Бенфика
5:0
Риу Аве
окончен

В девятом туре чемпионата Португалии «Бенфика» не испытала проблем, принимая аутсайдеров из «Риу Аве».

Уже к 16-й минуте Мухаммед Актюркоглу оформил дубль ударами ногой и головой, а в компенсированное время голеадор отличился снова - 3:0. После перерыва забивали уже его одноклубники. На 79-й минуте Андреас Скьеллеруп поразил цель, и тут же Зеки Амдуни сделал счет 5:0.

«Бенфика» идет третьей с отставанием в восемь очков от лидирующего «Спортинга». Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Бенфика5:0Риу Аве
(1:0) Актюркоглу Мухаммед12'  
(2:0) Актюркоглу Мухаммед16'  
(3:0) Актюркоглу Мухаммед45'  
(4:0) Скьеллеруп Андреас79'  
(5:0) Амдуни Зеки81'  
Трубин АнатолийБах Александр 82' (Каборе Исса ( 82') Отаменди НиколасАраужу ТомашАльваро ФернандесЭурснес Фредрик 77' (Саншеш Ренату ( 77') Кекчю ОркунДи Мария Анхель  30' 77' (Скьеллеруп Андреас ( 77') Актюркоглу Мухаммед 63' (Кабрал Артур ( 63') Бесте Ян-НикласПавлидис Вангелис 63' (Амдуни Зеки ( 63')
Запасные: Соареш СамуэлРольхейсер БенхаминФлорентинуСилва Антониу
Мишта ЦезарийПанзо Джонатан  4' 31' (Панталон Ренато ( 31') Сантос АдерланПатрик IIТоме Жоау 81' (Роналдо Фабио ( 81') Ричардс ОмарАгилера Брэндон 46' (Польманн Оле ( 46') Новаиш Жоау 46' (Граса Жоау ( 46') Тыкназ ДемирБондосо Кико 62' (Медина Тобиас ( 62') Афонсо Клейтон Мишель
Запасные: Хассан АхмедМораиш ТиагуЖонатан ЛуисИдрисси Амин
27 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Риу Аве

Новости по матчу

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23:18
Ставка и прогноз на матч Бенфика — Риу Аве чемпионата Португалии — 27 октября 2024
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