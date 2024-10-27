Хет-трик Актюркоглу помог «Бенфике» разгромить «Риу Аве»

В девятом туре чемпионата Португалии «Бенфика» не испытала проблем, принимая аутсайдеров из «Риу Аве».
Уже к 16-й минуте Мухаммед Актюркоглу оформил дубль ударами ногой и головой, а в компенсированное время голеадор отличился снова - 3:0. После перерыва забивали уже его одноклубники. На 79-й минуте Андреас Скьеллеруп поразил цель, и тут же Зеки Амдуни сделал счет 5:0.
«Бенфика» идет третьей с отставанием в восемь очков от лидирующего «Спортинга». Соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Актюркоглу Мухаммед12'
|(2:0) Актюркоглу Мухаммед16'
|(3:0) Актюркоглу Мухаммед45'
|(4:0) Скьеллеруп Андреас79'
|(5:0) Амдуни Зеки81'
Трубин Анатолий•Бах Александр82' (Каборе Исса (82') •Отаменди Николас•Араужу Томаш•Альваро Фернандес•Эурснес Фредрик77' (Саншеш Ренату (77') •Кекчю Оркун•Ди Мария Анхель 30'77' (Скьеллеруп Андреас (77') •Актюркоглу Мухаммед63' (Кабрал Артур (63') •Бесте Ян-Никлас•Павлидис Вангелис63' (Амдуни Зеки (63')
Мишта Цезарий•Панзо Джонатан 4'31' (Панталон Ренато (31') •Сантос Адерлан•Патрик II•Томе Жоау81' (Роналдо Фабио (81') •Ричардс Омар•Агилера Брэндон46' (Польманн Оле (46') •Новаиш Жоау46' (Граса Жоау (46') •Тыкназ Демир•Бондосо Кико62' (Медина Тобиас (62') •Афонсо Клейтон Мишель
Запасные: Хассан Ахмед•Мораиш Тиагу•Жонатан Луис•Идрисси Амин
27 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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