«Спортинг» идёт без потерь после разгрома «Фамаликана»

В девятом туре Примейры «Спортингу» противостояла самая закрытая команда лиги, «Фамаликан».

На 11-й минуте в ворота середняков влетел первый мяч, но арбитр не засчитал взятие ворот после удара Педру Гонсалвеша. Но после перерыва лиссабонцы забивали и забивали по правилам. Виктор Дьёкереш размочил счет на 57-й минуте, вскоре Джованни Кенда удвоил перевес, а Гонсалу Инасиу в концовке поставил точку - 3:0.

«Спортинг» лидирует, выиграв девять матчей из девяти, соперник - восьмой.