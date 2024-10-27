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«Спортинг» идёт без потерь после разгрома «Фамаликана»

27 Октября 2024 • 00:33 Комментировать
Фамаликан
0:3
Спортинг Л

В девятом туре Примейры «Спортингу» противостояла самая закрытая команда лиги, «Фамаликан».

На 11-й минуте в ворота середняков влетел первый мяч, но арбитр не засчитал взятие ворот после удара Педру Гонсалвеша. Но после перерыва лиссабонцы забивали и забивали по правилам. Виктор Дьёкереш размочил счет на 57-й минуте, вскоре Джованни Кенда удвоил перевес, а Гонсалу Инасиу в концовке поставил точку - 3:0.

«Спортинг» лидирует, выиграв девять матчей из девяти, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Фамаликан0:3Спортинг Л
  57'Дьёкереш Виктор (0:1)
  63'Кенда Джованни (0:2)
  86'Инасиу Гонсалу (0:3)
Злобин ИванCalegariМихай ЭнеаДе Хас ЮстинЛуиш РафаэлЮссуф Зейду  51' 68' (Гонсалес Марио ( 68') Топич МиркоДиаш Жиль 58' (Samuel Lobato ( 58') Са Гуштаву 44' (Mathias De Amorim ( 44') Рошинья Кошта 68' (Лииматта Отсо ( 68') Аранда Оскар
Запасные: Ван Де Лои ТоммиРодригеш АфонсуРиччелиRodrigo PinheiroЦаревич Лазар
Израэль ФранкоДебаст ЗеноДиоманде Усман 71' (Сент-Жюст Йерри ( 71') Инасиу Гонсалу  22'Кенда Джованни 71' (Араухо Максимилиано ( 71') Морита Хидемаса 82' (Хардер Конрад ( 82') Браганса ДаниэлСантуш Нуну II 46' (Катамо Джени ( 46') Тринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторПедру Гонсалвеш 64' (Юльманн Мортен ( 64')
Запасные: Эсгаю РикардуBruno RamosКовачевич ВладанМатеус Рейс
26 октября. Стадион "Муниципальный 22 июня".
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