«Спортинг» идёт без потерь после разгрома «Фамаликана»

В девятом туре Примейры «Спортингу» противостояла самая закрытая команда лиги, «Фамаликан».
На 11-й минуте в ворота середняков влетел первый мяч, но арбитр не засчитал взятие ворот после удара Педру Гонсалвеша. Но после перерыва лиссабонцы забивали и забивали по правилам. Виктор Дьёкереш размочил счет на 57-й минуте, вскоре Джованни Кенда удвоил перевес, а Гонсалу Инасиу в концовке поставил точку - 3:0.
«Спортинг» лидирует, выиграв девять матчей из девяти, соперник - восьмой.
Протокол игры
|57'Дьёкереш Виктор (0:1)
|63'Кенда Джованни (0:2)
|86'Инасиу Гонсалу (0:3)
Злобин Иван•Calegari•Михай Энеа•Де Хас Юстин•Луиш Рафаэл•Юссуф Зейду 51'68' (Гонсалес Марио (68') •Топич Мирко•Диаш Жиль58' (Samuel Lobato (58') •Са Гуштаву44' (Mathias De Amorim (44') •Рошинья Кошта68' (Лииматта Отсо (68') •Аранда Оскар
Израэль Франко•Дебаст Зено•Диоманде Усман71' (Сент-Жюст Йерри (71') •Инасиу Гонсалу• 22'Кенда Джованни71' (Араухо Максимилиано (71') •Морита Хидемаса82' (Хардер Конрад (82') •Браганса Даниэл•Сантуш Нуну II46' (Катамо Джени (46') •Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Педру Гонсалвеш64' (Юльманн Мортен (64')
Запасные: Эсгаю Рикарду•Bruno Ramos•Ковачевич Владан•Матеус Рейс
26 октября. Стадион "Муниципальный 22 июня".
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