Ди Мария может перейти в команду Месси

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, ныне выступающий за лиссабонскую «Бенфику», может перебраться в МЛС. Об этом рапортует Goal.com.

Согласно данным журналистов, в трансфере атакующего полузащитника заинтересован «Интер Майами». Цвета этого клуба защищает звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Трудовое соглашение ди Марии с португальским топ-клубом рассчитано до середины следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии 36-летний аргентинец провел шесть поединков. Анхель записал себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу.