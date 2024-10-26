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Чемпионат Португалии

Ди Мария может перейти в команду Месси

26 Октября 2024 • 10:03 Комментировать

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, ныне выступающий за лиссабонскую «Бенфику», может перебраться в МЛС. Об этом рапортует Goal.com.

Согласно данным журналистов, в трансфере атакующего полузащитника заинтересован «Интер Майами». Цвета этого клуба защищает звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Трудовое соглашение ди Марии с португальским топ-клубом рассчитано до середины следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии 36-летний аргентинец провел шесть поединков. Анхель записал себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу.

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