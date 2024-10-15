Журналист из Португалии оценил вероятность бана «Бенфики»

Журналист A Bola Рафаэл Рейш высказался о потенциальном бане «Бенфики» за финансовые махинации. Ранее сообщалось, что лиссабонский гранд может быть отстранён от турниров за свои нарушения на срок от шести до 36 месяцев.

«Я не верб, что от чемпионата Португалии «Бенфику» отстранят. Клуб могут наказать, но едва ли так сильно. Возможно, суд будет несколько лет длиться. Такие обвинения очень тяжело доказать», - делится Рейш для «Чемпионата».

Напомним, что «Бенфика» - самый титулованный клуб Португалии, у столичных «орлов» 38 чемпионств.

Португальский топ-клуб могут отстранить от соревнований