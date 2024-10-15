Лиссабонскую «Бенфику» собираются исключить из португальской Примейры, а также всех остальных профессиональных соревнований внутри страны вплоть до 2027 года. Новостью об этом делится A Bola.

По информации источника, местная прокуратура официально обвинила знаменитый столичный клуб в коррупции, а также фальсификации документов и налоговом мошенничестве. После этого надзорный орган потребовал отстранить «Бенфику» от футбола, срок возможного отстранения – от шести до 36 месяцев.

Напомним, что «Бенфика» - рекордсмен Португалии по числу побед в национальном чемпионате. Их у «орлов» набралось 38 в истории.