​Криштиану Роналду запустил собственную серию часов

Португальский нападающий Криштиану Роналду вовсю продолжает раскручивать свой торговый знак - в этот раз речь идёт о создании собственной коллекции часов. Как пояснил Роналду, он давно мечтал сделать это, следовательно, сейчас речь идёт об исполнении мечты - удивительно, но человек, казалось бы, достигший заоблачных высот и в спорте, и в бизнесе, всё ещё находит чему радоваться и восхищаться.

- Я всегда мечтал о собственной коллекции часов. Мои часы черпают вдохновение из самых знаковых моментов на поле, - написал в социальных сетях Роналду.

Пока что речь идёт о трёх различных моделях часов, причём для Саудовской Аравии выпущены специальные роскошные версии с инкрустацией бриллиантов.