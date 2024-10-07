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Чемпионат Португалии

Ровно 22 года назад Роналду забил первый гол в карьере

07 Октября 2024 • 13:32 Комментировать

Ровно 22 года назад, 7 октября 2002 года, нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой первый гол в карьере. В тот день 17-летний Роналду забил за лиссабонский «Спортинг» два гола в ворота «Морейренсе». Это был матч чемпионата Португалии. 

С тех пор Криштиану наколотил огромное количество голов. На текущий момент на счету звёздного форварда 905 голов в профессиональной карьере. Ранее Роналду говорил о желании покорить отметку в 1000 голов.

Отметим, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил

Новостная рубрика «В этот день»

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