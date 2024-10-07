«Порту» набрал три очка в споре с «Брагой»

В центральном матче восьмого тура Примейры «Порту» играл против «Браги».

Сэмюэль Омородион размочил ворота гостей уже на третьей минуте, вот только гол отменили арбитры. На 45-й минуте «драконы» забили уже по правилам - Вандерсон Галено был точен, а голкипер не угадал. В начале второго тайма Рожер Фернандеш сравнял счет, а спустя пять минут Пепе Акино сделал результат 2:1.

«Порту» идёт на втором месте с отставанием в три очка от лидирующего «Спортинга», «Брага» - пятая.