«Порту» набрал три очка в споре с «Брагой»

В центральном матче восьмого тура Примейры «Порту» играл против «Браги».
Сэмюэль Омородион размочил ворота гостей уже на третьей минуте, вот только гол отменили арбитры. На 45-й минуте «драконы» забили уже по правилам - Вандерсон Галено был точен, а голкипер не угадал. В начале второго тайма Рожер Фернандеш сравнял счет, а спустя пять минут Пепе Акино сделал результат 2:1.
«Порту» идёт на втором месте с отставанием в три очка от лидирующего «Спортинга», «Брага» - пятая.
Протокол игры
|(1:0) Галено Вандерсон45'
|54'Фернандеш Рожер (1:1)
|(2:1) Пепе Акино59'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III 19'46' (Фернандеш Мартим (46') •Зе Педро•Перес Неуэн•Моура Франсишку•Эуштакиу Стивен69' (Виейра Фабиу (69') •Варела Алан•Пепе Акино 47'81' (Лодер Дэнни (81') •Нико Гонсалес•Галено Вандерсон81' (Вашку Соуза (81') •Омородион Сэмюэль90' (Гюль Дениз (90')
Запасные: Джало Тьягу•Рамош Клаудиу•Франко Андре•Мора Родриго
Матеус Лима•Гомес Виктор•Феррейра Жоау• 44'Ньякате Сику•Марин Адриан63' (Брума Арминду (63') •Карвалью Витор 75'81' (Гарби Исмаэль (81') •Горби Жан-Батист•Фернандеш Рожер88' (Гитан Рафик (88') •Орта Рикарду•Мартинес Габриэль63' (Рибейру Юри (63') •Роберто Фернандес Альварельос
06 октября. Стадион "Драгау" (Порту).
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