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«Порту» набрал три очка в споре с «Брагой»

07 Октября 2024 • 00:32 Комментировать
Порту
2:1
Брага
окончен

В центральном матче восьмого тура Примейры «Порту» играл против «Браги».

Сэмюэль Омородион размочил ворота гостей уже на третьей минуте, вот только гол отменили арбитры. На 45-й минуте «драконы» забили уже по правилам - Вандерсон Галено был точен, а голкипер не угадал. В начале второго тайма Рожер Фернандеш сравнял счет, а спустя пять минут Пепе Акино сделал результат 2:1.

«Порту» идёт на втором месте с отставанием в три очка от лидирующего «Спортинга», «Брага» - пятая.

Протокол игры  
Порту2:1Брага
(1:0) Галено Вандерсон45'  
  54'Фернандеш Рожер (1:1)
(2:1) Пепе Акино59'  
Кошта ДиогуМариу Жоау III  19' 46' (Фернандеш Мартим ( 46') Зе ПедроПерес НеуэнМоура ФрансишкуЭуштакиу Стивен 69' (Виейра Фабиу ( 69') Варела АланПепе Акино  47' 81' (Лодер Дэнни ( 81') Нико ГонсалесГалено Вандерсон 81' (Вашку Соуза ( 81') Омородион Сэмюэль 90' (Гюль Дениз ( 90')
Запасные: Джало ТьягуРамош КлаудиуФранко АндреМора Родриго
Матеус ЛимаГомес ВикторФеррейра Жоау  44'Ньякате СикуМарин Адриан 63' (Брума Арминду ( 63') Карвалью Витор  75' 81' (Гарби Исмаэль ( 81') Горби Жан-БатистФернандеш Рожер 88' (Гитан Рафик ( 88') Орта РикардуМартинес Габриэль 63' (Рибейру Юри ( 63') Роберто Фернандес Альварельос
Запасные: Эльгера ТьягоАррей-Мби БрайтГорничек ЛукашМаркеш ЖоаоЭль Уаззани Амин
06 октября. Стадион "Драгау" (Порту).
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Евро-Футбол.Ру,
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