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Чемпионат Португалии

«Каса Пия» не смогла прервать победную серию «Спортинга»

06 Октября 2024 • 00:40 Комментировать
Спортинг Л
2:0
Каса Пия

В восьмом туре Примейры «Спортинг» играл с «Каса Пия». Фаворит добился уверенной победы со счётом 2:0.

В конце первого тайма победный гол забил Даниэл Браганса, а на 80-й минуте Виктор Дьёкереш с 11-метрового с трудом, но переиграл вратаря.

Если «Каса Пия» идет на 11-й строчке таблицы, то «Спортинг» выиграл все восемь матчей и лидирует.

Протокол игры  
Спортинг Л2:0Каса Пия
(1:0) Браганса Даниэл39'  
(2:0) Дьёкереш Виктор80'  
Израэль ФранкоКуарежма Эдуарду 76' (Эсгаю Рикарду ( 76') Дебаст ЗеноИнасиу Гонсалу 68' (Кенда Джованни ( 68') Катамо Джени 68' (Фреснеда Иван ( 68') Браганса Даниэл  82'Юльманн МортенАраухо Максимилиано 64' (Сантуш Нуну II ( 64') Тринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторХардер Конрад 46' (Морита Хидемаса ( 46')
Запасные: Гомеш ЛуишBruno RamosКовачевич ВладанНел Рафаэл
Секейра ПатрикГуларт ЖоаоКлюйверт Рубен  78'Золотич Нермин  36' 87' (Бенаисса-Яхия Фаэм ( 87') Жералдеш АндреБриту Рафаэл 62' (Miguel Sousa ( 62') Краев АндрианЛело ЛеонардоЛаррасабаль Гаиска 87' (Ливолан Жереми ( 87') Кассиано Диас 62' (Кастро Пабло ( 62') Свенссон Макс 72' (Морейра Нуну ( 72')
Запасные: Азеведу ДаниэлСеговия ТеласкоБланко РаульМонтейру Исаак
05 октября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Каса Пия

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Ставка и прогноз на матч Спортинг — Каса Пия чемпионата Португалии — 5 октября 2024
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