«Каса Пия» не смогла прервать победную серию «Спортинга»

В восьмом туре Примейры «Спортинг» играл с «Каса Пия». Фаворит добился уверенной победы со счётом 2:0.
В конце первого тайма победный гол забил Даниэл Браганса, а на 80-й минуте Виктор Дьёкереш с 11-метрового с трудом, но переиграл вратаря.
Если «Каса Пия» идет на 11-й строчке таблицы, то «Спортинг» выиграл все восемь матчей и лидирует.
Протокол игры
|(1:0) Браганса Даниэл39'
|(2:0) Дьёкереш Виктор80'
Израэль Франко•Куарежма Эдуарду76' (Эсгаю Рикарду (76') •Дебаст Зено•Инасиу Гонсалу68' (Кенда Джованни (68') •Катамо Джени68' (Фреснеда Иван (68') •Браганса Даниэл• 82'Юльманн Мортен•Араухо Максимилиано64' (Сантуш Нуну II (64') •Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Хардер Конрад46' (Морита Хидемаса (46')
Запасные: Гомеш Луиш•Bruno Ramos•Ковачевич Владан•Нел Рафаэл
Секейра Патрик•Гуларт Жоао•Клюйверт Рубен• 78'Золотич Нермин 36'87' (Бенаисса-Яхия Фаэм (87') •Жералдеш Андре•Бриту Рафаэл62' (Miguel Sousa (62') •Краев Андриан•Лело Леонардо•Ларрасабаль Гаиска87' (Ливолан Жереми (87') •Кассиано Диас62' (Кастро Пабло (62') •Свенссон Макс72' (Морейра Нуну (72')
05 октября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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