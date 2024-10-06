«Каса Пия» не смогла прервать победную серию «Спортинга»

В восьмом туре Примейры «Спортинг» играл с «Каса Пия». Фаворит добился уверенной победы со счётом 2:0.

В конце первого тайма победный гол забил Даниэл Браганса, а на 80-й минуте Виктор Дьёкереш с 11-метрового с трудом, но переиграл вратаря.

Если «Каса Пия» идет на 11-й строчке таблицы, то «Спортинг» выиграл все восемь матчей и лидирует.