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Омородион забил «Манчестер Юнайтед» – у форварда 6 голов в 5 матчах

03 Октября 2024 • 22:46 Комментировать
Порту
3:2
Манчестер Юнайтед
1 2.60 X 3.50 2 2.75
2-й тайм

Нападающий «Порту» Самюэль Омородион продлил свою голевую серию, поразив ворота «Манчестер Юнайтед».

20-летний футболист отметился голом на 34-й минуте поединка Лиги Европы с «красными дьяволами», установив на табло счёт 2:2. Для испанца это уже шестой гол в последних пяти матчах за «Порту» во всех турнирах. Молодой форвард забивает как минимум по одному мячу уже в пяти встречах кряду.

Напомним, минувшим летом Самюэль Омородион перебрался в «Порту» из мадридского «Атлетико». Незадолго до этого игрок мог перейти в лондонский «Челси», но в последний момент принял решение отказаться от сделки.

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