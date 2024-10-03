Омородион забил «Манчестер Юнайтед» – у форварда 6 голов в 5 матчах

Нападающий «Порту» Самюэль Омородион продлил свою голевую серию, поразив ворота «Манчестер Юнайтед».

20-летний футболист отметился голом на 34-й минуте поединка Лиги Европы с «красными дьяволами», установив на табло счёт 2:2. Для испанца это уже шестой гол в последних пяти матчах за «Порту» во всех турнирах. Молодой форвард забивает как минимум по одному мячу уже в пяти встречах кряду.

Напомним, минувшим летом Самюэль Омородион перебрался в «Порту» из мадридского «Атлетико». Незадолго до этого игрок мог перейти в лондонский «Челси», но в последний момент принял решение отказаться от сделки.