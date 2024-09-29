«Порту» в большинстве забил 4 гола «Ароке»

В седьмом туре Примейры «Порту» принимал дома «Ароку», одного из аутсайдеров.
Гости отбивались на протяжении первого тайма, но на 44-й минуте остались в меньшинстве, при этом первый «горчичник» Гювен Ялчын получил за откидку мяча.
За 10 минут в самом начале второй половины «драконы» сняли все вопросы. Самюэль Омородион и Нико Гонсалес забивали ногами, а Вандерсон Галено - головой. В концовке точку поставил Дениз Гюль - 4:0.
«Порту» потеснил «Бенфику» со второго места и уступает три очка лидирующему «Спортингу».
Протокол игры
|(1:0) Омородион Сэмюэль47'
|(2:0) Нико Гонсалес51'
|(3:0) Галено Вандерсон57'
|(4:0) Гюль Дениз85'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Перес Неуэн•Зе Педро•Моура Франсишку•Варела Алан 36'69' (Виейра Фабиу (69') •Вашку Соуза46' (Гюль Дениз (46') •Пепе Акино80' (Мора Родриго (80') • 90'Нико Гонсалес76' (Франко Андре (76') •Галено Вандерсон69' (Эуштакиу Стивен (69') •Омородион Сэмюэль
Запасные: Хайме Иван•Джало Тьягу•Рамош Клаудиу•Фернандеш Мартим
Мантл Нико•Эшгаю Тьягу83' (Пинту Алекс (83') •Попович Борис•Фонтан Хосе•Данте Амаду•Симау Давид83' (Морозов Владислав (83') •Фукуи Тайчи•Трецца Альфонсо62' (Ламба Шику (62') •Силла Морлей 32'63' (Сантуш Педру (63') •Родригеш Иву75' (Джейсон (75') •Ялчын Гювен 32' 44'
Запасные: Пуче Мигель•Тиаго•Госальбес Пабло•Веверсон
29 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).
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