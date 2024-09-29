«Порту» в большинстве забил 4 гола «Ароке»

В седьмом туре Примейры «Порту» принимал дома «Ароку», одного из аутсайдеров.

Гости отбивались на протяжении первого тайма, но на 44-й минуте остались в меньшинстве, при этом первый «горчичник» Гювен Ялчын получил за откидку мяча.

За 10 минут в самом начале второй половины «драконы» сняли все вопросы. Самюэль Омородион и Нико Гонсалес забивали ногами, а Вандерсон Галено - головой. В концовке точку поставил Дениз Гюль - 4:0.

«Порту» потеснил «Бенфику» со второго места и уступает три очка лидирующему «Спортингу».