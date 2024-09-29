Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Порту» в большинстве забил 4 гола «Ароке»

29 Сентября 2024 • 21:58 Комментировать
Порту
4:0
Арока
окончен

В седьмом туре Примейры «Порту» принимал дома «Ароку», одного из аутсайдеров.

Гости отбивались на протяжении первого тайма, но на 44-й минуте остались в меньшинстве, при этом первый «горчичник» Гювен Ялчын получил за откидку мяча.

За 10 минут в самом начале второй половины «драконы» сняли все вопросы. Самюэль Омородион и Нико Гонсалес забивали ногами, а Вандерсон Галено - головой. В концовке точку поставил Дениз Гюль - 4:0.

«Порту» потеснил «Бенфику» со второго места и уступает три очка лидирующему «Спортингу».

Протокол игры  
Порту4:0Арока
(1:0) Омородион Сэмюэль47'  
(2:0) Нико Гонсалес51'  
(3:0) Галено Вандерсон57'  
(4:0) Гюль Дениз85'  
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIПерес НеуэнЗе ПедроМоура ФрансишкуВарела Алан  36' 69' (Виейра Фабиу ( 69') Вашку Соуза 46' (Гюль Дениз ( 46') Пепе Акино 80' (Мора Родриго ( 80'  90') Нико Гонсалес 76' (Франко Андре ( 76') Галено Вандерсон 69' (Эуштакиу Стивен ( 69') Омородион Сэмюэль
Запасные: Хайме ИванДжало ТьягуРамош КлаудиуФернандеш Мартим
Мантл НикоЭшгаю Тьягу 83' (Пинту Алекс ( 83') Попович БорисФонтан ХосеДанте АмадуСимау Давид 83' (Морозов Владислав ( 83') Фукуи ТайчиТрецца Альфонсо 62' (Ламба Шику ( 62') Силла Морлей  32' 63' (Сантуш Педру ( 63') Родригеш Иву 75' (Джейсон ( 75') Ялчын Гювен  32'  44'
Запасные: Пуче МигельТиагоГосальбес ПаблоВеверсон
29 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Порту Арока

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели Вратарь «Хетафе» подарил победный гол «Барселоне», каталонцы продолжают побеждать «Манчестер Юнайтед» начал поиски нового главного тренера
Спортивные новости
Рыбин оценил игру «Трактора» при Бенуа Гру Свищёв уверен, что падел приживётся в России Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фамаликан Фамаликан
Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра
0
0
1.59 3.75 5.40
Видео
Окончен
Порту Порту
Арока Арока
4
0
1.18 6.40 13.00
Видео
29.09.24 в 22:30
Санта-Клара Санта-Клара
Боавишта Боавишта
1.61 3.75 5.20
Видео
29.09.24 в 22:30
Брага Брага
Риу Аве Риу Аве
1.40 4.60 7.00
Видео
30.09.24 в 22:15
АВС АВС
Фаренсе Фаренсе
1.90 3.65 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Сентября
21:58 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» в большинстве забил 4 гола «Ароке»
00:27 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» быстро пропустила, но устроила разгром «Жил Висенте»
28 Сентября
00:12 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» продолжает идти без потерь после разгрома «Эшторила»
27 Сентября
06:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Челси» и «Бавария» нацелились на юного игрока «Байера»
26 Сентября
21:01 · Россия. Премьер-лига
В сборную России могут вызвать голкипера «Фамаликана»
25 Сентября
17:30 · Россия. Премьер-лига
Мануэл Фернандеш завершил карьеру официально
09:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может купить замену тер Штегену за 45 млн евро 1
24 Сентября
00:12 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» разгромно победила в матче с «Боавиштой»
23 Сентября
05:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы 1
22 Сентября
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает кандидатуру Холанна 3
21 Сентября
22:04 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» вышел в лидеры, разгромив конкурентов из «Витории»
19 Сентября
20:04 · Португалия. Примейра-лига
Актюркоглу вновь отличился за «Бенфику», это пятый гол турка за декаду
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» послали скаутов для просмотра Дьёкереша 1
16 Сентября
23:29 · Португалия. Примейра-лига
Лучший бомбардир чемпионата Португалии Дьёкереш высказался об интересе топ-клубов
15 Сентября
19:37 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» не без труда обыграл аутсайдера
14 Сентября
20:22 · Португалия. Примейра-лига
​«Боавишта» потеряла обоих голкиперов в ходе одной тренировки
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» нацелилась на форварда из чемпионата Португалии
07:59 · Испания. Ла Лига
Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола
07:26 · Португалия. Примейра-лига
Бывший нападающий «Спартака» перешёл в европейский клуб официально
00:17 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» продлил победную серию разгромом аутсайдера
13 Сентября
16:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Риччели прокомментировал срыв перехода защитника в «Рубин» эксклюзив
16:26 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Фамаликана» заблокировал трансфер игрока в «Рубин» слухи
10 Сентября
21:23 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартак» заплатил не такие уж и большие деньги за Мангаша»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Данни – о Мангаше: «Спартак» подписал хорошего игрока» 1
18:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о трансфере Мангаша официально
Все новости