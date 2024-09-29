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Чемпионат Португалии

«Бенфика» быстро пропустила, но устроила разгром «Жил Висенте»

29 Сентября 2024 • 00:27 Комментировать
Бенфика
5:1
Жил Висенте
окончен

В седьмом туре Примейры «Бенфика» принимала «Жил Висенте», который начал стабильно брать очки. Аутсайдер быстро открыл счет после удара Фелиша Корреи. Но к 25-й минуте уже «орлы» вели, это Николас Отаменди и Мухаммед Актюркоглу отличились, выиграв верховую борьбу. На 78-й минуте дальним ударом Зеки Амдуни снял все вопросы. Перед финальным свистком в упор головой отправил мяч в сетку Флорентину, а также Бенхамин Рольхейсер поставил точку - 5:1.

«Бенфика» вышла на второе место, соперник делит 10-ю позицию.

Протокол игры  
Бенфика5:1Жил Висенте
  8'Коррея Фелиш (0:1)
(1:1) Отаменди Николас17'  
(2:1) Актюркоглу Мухаммед25'  
(3:1) Амдуни Зеки78'  

(4:1) Флорентину 90'

(5:1) Рольхейсер Бенхамин 90'

  
Трубин АнатолийАраужу ТомашСилва АнтониуОтаменди НиколасАльваро ФернандесЭурснес ФредрикФлорентинуКекчю Оркун  33' 68' (Амдуни Зеки ( 68') Ди Мария Анхель 76' (Бесте Ян-Никлас ( 76') Павлидис Вангелис 68' (Кабрал Артур ( 68') Актюркоглу Мухаммед 68' (Рольхейсер Бенхамин ( 68')
Запасные: Соареш СамуэлБаррейро ЛеандроСкьеллеруп АндреасПрестианни ДжанлукаБах Александр
ЭндрюФильо Жозе Карлос 90' (Jonathan Mutombo ( 90') Буату-Мананга ЖонатанРубен МигельКруз Сандру  34' 90' (Kazu ( 90') Мбула Хорди 70' (Шаброль Тиджани ( 70') Кастильо ХесусГарсия Санти  9' 71' (Тейшейра Жоау II ( 71') Коррея ФелишФудзимото КаньяCaue Vinicius 79' (Jorge Aguirre ( 79')
Запасные: Кольядо ДиегоGuilherme FigueiredoАраужо БрианЖосуэ Са
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Жил Висенте

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