«Бенфика» быстро пропустила, но устроила разгром «Жил Висенте»

В седьмом туре Примейры «Бенфика» принимала «Жил Висенте», который начал стабильно брать очки. Аутсайдер быстро открыл счет после удара Фелиша Корреи. Но к 25-й минуте уже «орлы» вели, это Николас Отаменди и Мухаммед Актюркоглу отличились, выиграв верховую борьбу. На 78-й минуте дальним ударом Зеки Амдуни снял все вопросы. Перед финальным свистком в упор головой отправил мяч в сетку Флорентину, а также Бенхамин Рольхейсер поставил точку - 5:1.
«Бенфика» вышла на второе место, соперник делит 10-ю позицию.
Протокол игры
|8'Коррея Фелиш (0:1)
|(1:1) Отаменди Николас17'
|(2:1) Актюркоглу Мухаммед25'
|(3:1) Амдуни Зеки78'
(4:1) Флорентину 90'
(5:1) Рольхейсер Бенхамин 90'
Трубин Анатолий•Араужу Томаш•Силва Антониу•Отаменди Николас•Альваро Фернандес•Эурснес Фредрик•Флорентину•Кекчю Оркун 33'68' (Амдуни Зеки (68') •Ди Мария Анхель76' (Бесте Ян-Никлас (76') •Павлидис Вангелис68' (Кабрал Артур (68') •Актюркоглу Мухаммед68' (Рольхейсер Бенхамин (68')
Эндрю•Фильо Жозе Карлос90' (Jonathan Mutombo (90') •Буату-Мананга Жонатан•Рубен Мигель•Круз Сандру 34'90' (Kazu (90') •Мбула Хорди70' (Шаброль Тиджани (70') •Кастильо Хесус•Гарсия Санти 9'71' (Тейшейра Жоау II (71') •Коррея Фелиш•Фудзимото Канья•Caue Vinicius79' (Jorge Aguirre (79')
28 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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