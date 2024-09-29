«Бенфика» быстро пропустила, но устроила разгром «Жил Висенте»

В седьмом туре Примейры «Бенфика» принимала «Жил Висенте», который начал стабильно брать очки. Аутсайдер быстро открыл счет после удара Фелиша Корреи. Но к 25-й минуте уже «орлы» вели, это Николас Отаменди и Мухаммед Актюркоглу отличились, выиграв верховую борьбу. На 78-й минуте дальним ударом Зеки Амдуни снял все вопросы. Перед финальным свистком в упор головой отправил мяч в сетку Флорентину, а также Бенхамин Рольхейсер поставил точку - 5:1.

«Бенфика» вышла на второе место, соперник делит 10-ю позицию.