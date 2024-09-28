«Спортинг» продолжает идти без потерь после разгрома «Эшторила»

Безусловный лидер Примейры, «Спортинг», открыл седьмой тур чемпионата Португалии матчем с «Эшторилом».

Лиссабонцы ударно провели середину первого тайма и в течение семи минут решили судьбу поединка. Джени Катамо открыл счет, а Хидемаса Морито удвоил перевес. На 90-й минуте точку поставил Даниэл Браганса - 3:0.

«Спортинг» идет без потерь и увеличил отрыв от второго места до шести очков. Соперник - пятый с конца.