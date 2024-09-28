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Чемпионат Португалии

«Спортинг» продолжает идти без потерь после разгрома «Эшторила»

28 Сентября 2024 • 00:12 Комментировать
Эшторил
0:3
Спортинг Л
окончен

Безусловный лидер Примейры, «Спортинг», открыл седьмой тур чемпионата Португалии матчем с «Эшторилом».

Лиссабонцы ударно провели середину первого тайма и в течение семи минут решили судьбу поединка. Джени Катамо открыл счет, а Хидемаса Морито удвоил перевес. На 90-й минуте точку поставил Даниэл Браганса - 3:0.

«Спортинг» идет без потерь и увеличил отрыв от второго места до шести очков. Соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Эшторил0:3Спортинг Л
  24'Катамо Джени (0:1)
  31'Морита Хидемаса (0:2)
  90'Браганса Даниэл (0:3)
Роблес ЖоэльАмарал Педру 84' (Кошта Гонсалу ( 84') Алвару Педру  84'Бома КевинПина ВагнерКоста МишелВиницийОрельяна Алехандро 46' (Холсгров Джордан ( 46') Гарсия Фабрисиу  50' 72' (Салазар Исраэль ( 72') Маркес АлехандроБеграуи Янис 72' (Лакксимикант Андре ( 72')
Запасные: Фое Ондоа МангаPedro CarvalhoМангала ЭльякимIsmael SierraЧаморро Кевин
Израэль ФранкоДебаст Зено 83' (Куарежма Эдуарду ( 83') Диоманде УсманМатеус Рейс 59' (Хардер Конрад ( 59') Катамо ДжениМорита ХидемасаЮльманн Мортен 59' (Инасиу Гонсалу ( 59') Сантуш Нуну IIТринкан ФрансишкуДьёкереш Виктор 75' (Кенда Джованни ( 75') Араухо Максимилиано 59' (Браганса Даниэл ( 59')
Запасные: Диего КаллайЭсгаю РикардуФреснеда ИванКовачевич Владан
27 сентября. Стадион "Антонио Коимбра де Мота".
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