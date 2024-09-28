«Спортинг» продолжает идти без потерь после разгрома «Эшторила»

Безусловный лидер Примейры, «Спортинг», открыл седьмой тур чемпионата Португалии матчем с «Эшторилом».
Лиссабонцы ударно провели середину первого тайма и в течение семи минут решили судьбу поединка. Джени Катамо открыл счет, а Хидемаса Морито удвоил перевес. На 90-й минуте точку поставил Даниэл Браганса - 3:0.
«Спортинг» идет без потерь и увеличил отрыв от второго места до шести очков. Соперник - пятый с конца.
Протокол игры
|24'Катамо Джени (0:1)
|31'Морита Хидемаса (0:2)
|90'Браганса Даниэл (0:3)
Роблес Жоэль•Амарал Педру84' (Кошта Гонсалу (84') •Алвару Педру• 84'Бома Кевин•Пина Вагнер•Коста Мишел•Виниций•Орельяна Алехандро46' (Холсгров Джордан (46') •Гарсия Фабрисиу 50'72' (Салазар Исраэль (72') •Маркес Алехандро•Беграуи Янис72' (Лакксимикант Андре (72')
Израэль Франко•Дебаст Зено83' (Куарежма Эдуарду (83') •Диоманде Усман•Матеус Рейс59' (Хардер Конрад (59') •Катамо Джени•Морита Хидемаса•Юльманн Мортен59' (Инасиу Гонсалу (59') •Сантуш Нуну II•Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор75' (Кенда Джованни (75') •Араухо Максимилиано59' (Браганса Даниэл (59')
27 сентября. Стадион "Антонио Коимбра де Мота".
Бан пользователя