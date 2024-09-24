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«Бенфика» разгромно победила в матче с «Боавиштой»

24 Сентября 2024 • 00:12 Комментировать
Боавишта
0:3
Бенфика
окончен

Шестой тур Примейры завершился спором «Боавишты» и «Бенфики». Фавориты уже на 11-й минуте забили победный гол - комбинацию из пределов штрафной завершил Вангелис Павлидис. Еще до перерыва Оркун Кекчю удвоил перевес лиссабонцев - 0:2. На 90-й минуте точку поставил Артур Кабрал.

«Бенфика» вернулась на третье место. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет пять очков.

Протокол игры  
Боавишта0:3Бенфика
  11'Павлидис Вангелис (0:1)
  31'Кекчю Оркун (0:2)
  90'Кабрал Артур (0:3)
Соуза ТомеPedro Gomes  78' 81' (Силва Томаш ( 81') Камара Ибраима III  70' 76' (Марко Рибейру ( 76') Феррейра ФилипеОнимаэчи Сопуручукву БруноДа Силва ЖоэльВукотич Илия 81' (Дабу Жулиу ( 81') Перес СебастьянАгра СалвадорБоженик РобертJoao Barros 57' (Гонсало Мигель ( 57')
Запасные: Manuel NamoraLeo FerreiraМачадо ТьягоДутра Сезар БернардоAlex Marques
Трубин АнатолийАраужу Томаш 88' (Каборе Исса ( 88') Отаменди НиколасСилва АнтониуАльваро ФернандесЭурснес Фредрик 79' (Баррейро Леандро ( 79') ФлорентинуКекчю ОркунДи Мария Анхель 79' (Престианни Джанлука ( 79') Павлидис Вангелис 88' (Кабрал Артур ( 88') Актюркоглу Мухаммед 71' (Амдуни Зеки ( 71')
Запасные: Бесте Ян-НикласСоареш СамуэлРольхейсер БенхаминСкьеллеруп Андреас
23 сентября. Стадион "Бесса" (Порту).
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Боавишта

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11:40
Ставка и прогноз на матч Боавишта — Бенфика чемпионата Португалии — 23 сентября 2024
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