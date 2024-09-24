«Бенфика» разгромно победила в матче с «Боавиштой»

Шестой тур Примейры завершился спором «Боавишты» и «Бенфики». Фавориты уже на 11-й минуте забили победный гол - комбинацию из пределов штрафной завершил Вангелис Павлидис. Еще до перерыва Оркун Кекчю удвоил перевес лиссабонцев - 0:2. На 90-й минуте точку поставил Артур Кабрал.

«Бенфика» вернулась на третье место. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет пять очков.