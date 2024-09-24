«Бенфика» разгромно победила в матче с «Боавиштой»

Шестой тур Примейры завершился спором «Боавишты» и «Бенфики». Фавориты уже на 11-й минуте забили победный гол - комбинацию из пределов штрафной завершил Вангелис Павлидис. Еще до перерыва Оркун Кекчю удвоил перевес лиссабонцев - 0:2. На 90-й минуте точку поставил Артур Кабрал.
«Бенфика» вернулась на третье место. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет пять очков.
Протокол игры
|11'Павлидис Вангелис (0:1)
|31'Кекчю Оркун (0:2)
|90'Кабрал Артур (0:3)
Соуза Томе•Pedro Gomes 78'81' (Силва Томаш (81') •Камара Ибраима III 70'76' (Марко Рибейру (76') •Феррейра Филипе•Онимаэчи Сопуручукву Бруно•Да Силва Жоэль•Вукотич Илия81' (Дабу Жулиу (81') •Перес Себастьян•Агра Салвадор•Боженик Роберт•Joao Barros57' (Гонсало Мигель (57')
Трубин Анатолий•Араужу Томаш88' (Каборе Исса (88') •Отаменди Николас•Силва Антониу•Альваро Фернандес•Эурснес Фредрик79' (Баррейро Леандро (79') •Флорентину•Кекчю Оркун•Ди Мария Анхель79' (Престианни Джанлука (79') •Павлидис Вангелис88' (Кабрал Артур (88') •Актюркоглу Мухаммед71' (Амдуни Зеки (71')
23 сентября. Стадион "Бесса" (Порту).
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