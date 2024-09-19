Актюркоглу вновь отличился за «Бенфику», это пятый гол турка за декаду

Турецкий летний новичок «Бенфики» Керем Актюркоглу вновь забил за «орлов». Случилось это в самом начале матча его нового клуба против «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.

Таким образом, Актюркоглу забил второй гол за «Бенфику» во втором матче. Ранее он поражал ворота «Санта-Клары» в чемпионате Португалии единожды.

А если брать все турниры, то за последнюю декаду он оформил хет-трик в ворота сборной Исландии в матче Лиги наций за сборную Турции (3:1).

Летом Актюркоглу связывали с московским «Спартаком», но трансферу не суждено было состояться.

Текстовая трансляция матча сербского и португальского топ-клубов – у нас на портале.