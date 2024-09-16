Лучший бомбардир чемпионата Португалии Дьёкереш высказался об интересе топ-клубов

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш ответил на вопрос о возможном переходе в один из топ-клубов.

Швед сверхуспешно провёл прошедшую кампанию, однако не покинул «Спортинг», несмотря на многочисленные слухи. Нынешний сезон форвард также начал крайне результативно: у него восемь голов и три голевых паса в шести матчах за лиссабонцев во всех турнирах. Главными претендентами на 26-летнего игрока считаются лондонские «Арсенал» и «Челси».

По некоторым данным, «Спортинг» запрашивает за Дьёкереша около 100 млн евро – такая сумма отступных прописана в его контракте.

«Да, сумма отступных велика, но я счастлив в «Спортинге». Я не чувствовал никакой проблемы в том, что останусь здесь в нынешнем сезоне. Мой ценник известен, больше сказать нечего. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – цитирует Transfer News Live Дьёкереша.