«Порту» не без труда обыграл аутсайдера

В пятом туре Примейры «Порту» играл дома против «Фаренсе», последней команды лиги. Фаворит смог открыть счет только на 48-й минуте после удара с пенальти от Вандерсона Галено. Аутсайдер сразу отыгрался после попытки Антониу Томане. Только на 75-й минуте всё встало на свои места, когда Самюэль Омородион здорово сыграл на отскоке - 2:1.

«Порту» поднялся на второе место и уступает три очка лидирующему «Спортингу».