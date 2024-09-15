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Чемпионат Португалии

«Порту» не без труда обыграл аутсайдера

15 Сентября 2024 • 19:37 Комментировать
Порту
2:1
Фаренсе

В пятом туре Примейры «Порту» играл дома против «Фаренсе», последней команды лиги. Фаворит смог открыть счет только на 48-й минуте после удара с пенальти от Вандерсона Галено. Аутсайдер сразу отыгрался после попытки Антониу Томане. Только на 75-й минуте всё встало на свои места, когда Самюэль Омородион здорово сыграл на отскоке - 2:1.

«Порту» поднялся на второе место и уступает три очка лидирующему «Спортингу».

Протокол игры  
Порту2:1Фаренсе
(1:0) Галено Вандерсон48'  
  51'Томане Антониу (1:1)
(2:1) Омородион Сэмюэль75'  
Кошта ДиогуМариу Жоау III 75' (Боржеш Гонсалу ( 75') Перес НеуэнОтавио ЭдмилсонМоура Франсишку 75' (Фернандеш Мартим ( 75') Варела АланНико Гонсалес  90'Хайме Иван 64' (Франко Андре ( 64') Пепе АкиноГалено Вандерсон  89'Лодер Дэнни 64' (Омородион Сэмюэль ( 64')
Запасные: Франсиско МартинесВашку СоузаЭуштакиу СтивенЗе ПедроРамош Клаудиу
Вельо РикардоЖорж Артур  45'Марко МореноРаул Силва  82' 84' (Виктор Пауло ( 84') ПасторПолони Дерик 84' (Поведа Дарио ( 84') Мергем Мехди 79' (Миллан Алехандро ( 79') Менинью Мигель 80' (Нето Анжело ( 80'  90') Фалькао КлаудиоБарбоза Рафаэл II 67' (Бермехо Алекс ( 67') Томане Антониу
Запасные: Африко ЛукасРивальдо_Bastos Almeida G. M.Каньисарес Лукас
15 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).
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Евро-Футбол.Ру,
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