«Порту» не без труда обыграл аутсайдера

В пятом туре Примейры «Порту» играл дома против «Фаренсе», последней команды лиги. Фаворит смог открыть счет только на 48-й минуте после удара с пенальти от Вандерсона Галено. Аутсайдер сразу отыгрался после попытки Антониу Томане. Только на 75-й минуте всё встало на свои места, когда Самюэль Омородион здорово сыграл на отскоке - 2:1.
«Порту» поднялся на второе место и уступает три очка лидирующему «Спортингу».
Протокол игры
|(1:0) Галено Вандерсон48'
|51'Томане Антониу (1:1)
|(2:1) Омородион Сэмюэль75'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III75' (Боржеш Гонсалу (75') •Перес Неуэн•Отавио Эдмилсон•Моура Франсишку75' (Фернандеш Мартим (75') •Варела Алан•Нико Гонсалес• 90'Хайме Иван64' (Франко Андре (64') •Пепе Акино•Галено Вандерсон• 89'Лодер Дэнни64' (Омородион Сэмюэль (64')
Вельо Рикардо•Жорж Артур• 45'Марко Морено•Раул Силва 82'84' (Виктор Пауло (84') •Пастор•Полони Дерик84' (Поведа Дарио (84') •Мергем Мехди79' (Миллан Алехандро (79') •Менинью Мигель80' (Нето Анжело (80') • 90'Фалькао Клаудио•Барбоза Рафаэл II67' (Бермехо Алекс (67') •Томане Антониу
15 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).
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