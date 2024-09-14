​«Боавишта» потеряла обоих голкиперов в ходе одной тренировки

Необычная проблема случилась с португальской «Боавиштой» - клуб потерял обоих голкиперов из-за травм с разницей в буквально несколько минут. Причём потерял серьёзно - не из-за каких-нибудь растяжений, а разрыв крестообразных связок - и у одного, и у другого.

Теперь Жоау Гонсалвеш и Луиш Пирес ещё долгое время не смогут помочь команде, а руководству клуба предстоит подыскать для них замену и выделить для незапланированных трат соответствующий бюджет.

А уже в понедельник - очередной матч португальского чемпионата, в пятом туре «Боавиште» придётся сыграть на выезде с «Эштрелой».