Экс-форвард московского «Спартака» Зе Луиш трудоустроился в португальском чемпионате. Он пополнил ряды куба АВС. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

«Наша команда получила усиление. Зе Луиш призван усилить атакующую линию. Его большой опыт будем иметь для нас важное значение», - говорится в публикации клуба.

В настоящий момент новая команда Зе Луиша занимает 12-е место в турнирной таблице португальской Примейры. На счету АВС четыре набранных балла.

Напомним, что нападающий выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Также в России он поиграл в составе столичного «Локомотива».