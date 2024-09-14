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Чемпионат Португалии

«Спортинг» продлил победную серию разгромом аутсайдера

14 Сентября 2024 • 00:17 Комментировать
Арока
0:3
Спортинг Л
окончен

Пятый тур Примейры открывали «Арока» и «Спортинг». Португальский гранд не испытал больших проблем с аутсайдером и победил с запасом. В первом тайме Педру Гонсалвеш в упор нанес удар головой - 0:1. На 62-й минуте Мамаду Лум отправил мяч в свои ворота, но все же гол отменили. А вскоре Виктор Дьёкереш уже по правилам реализовал пенальти, голкипер не угадал - 0:2. На 80-й минуте Франсишку Тринкан сделал счет разгромным.

«Спортинг» выиграл пятый матч кряду, у соперника всего три очка.

Протокол игры  
Арока0:3Спортинг Л
  24'Педру Гонсалвеш (0:1)
  73'Дьёкереш Виктор (0:2)
  80'Тринкан Франсишку (0:3)
Мантл НикоЭшгаю ТьягуЛамба ШикуФонтан Хосе  60' 86' (Сантуш Педру ( 86') Данте Амаду 73' (Ялчын Гювен ( 73') Лум Мамаду  90'Симау Давид 86' (Попович Борис ( 86') ДжейсонФукуи ТайчиРодригеш Иву 46' (Силла Морлей ( 46'  54') Морозов Владислав 46' (Трецца Альфонсо ( 46')
Запасные: Пинту АлексТиагоГосальбес ПаблоВеверсон
Израэль ФранкоДебаст ЗеноИнасиу ГонсалуМатеус Рейс 74' (Диоманде Усман ( 74') Кенда Джованни 78' (Араухо Максимилиано ( 78') Браганса ДаниэлЮльманн Мортен 78' (Морита Хидемаса ( 78') Сантуш Нуну II 74' (Катамо Джени ( 74') Тринкан Франсишку 83' (Эдвардс Маркус ( 83') Дьёкереш ВикторПедру Гонсалвеш
Запасные: Диего КаллайХардер КонрадКуарежма ЭдуардуФреснеда Иван
13 сентября. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).
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Прогноз и ставка на матч Арока — Спортинг чемпионата Португалии — 13 сентября 2024
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