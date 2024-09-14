«Спортинг» продлил победную серию разгромом аутсайдера

Пятый тур Примейры открывали «Арока» и «Спортинг». Португальский гранд не испытал больших проблем с аутсайдером и победил с запасом. В первом тайме Педру Гонсалвеш в упор нанес удар головой - 0:1. На 62-й минуте Мамаду Лум отправил мяч в свои ворота, но все же гол отменили. А вскоре Виктор Дьёкереш уже по правилам реализовал пенальти, голкипер не угадал - 0:2. На 80-й минуте Франсишку Тринкан сделал счет разгромным.
«Спортинг» выиграл пятый матч кряду, у соперника всего три очка.
Протокол игры
|24'Педру Гонсалвеш (0:1)
|73'Дьёкереш Виктор (0:2)
|80'Тринкан Франсишку (0:3)
Мантл Нико•Эшгаю Тьягу•Ламба Шику•Фонтан Хосе 60'86' (Сантуш Педру (86') •Данте Амаду73' (Ялчын Гювен (73') •Лум Мамаду• 90'Симау Давид86' (Попович Борис (86') •Джейсон•Фукуи Тайчи•Родригеш Иву46' (Силла Морлей (46') • 54'Морозов Владислав46' (Трецца Альфонсо (46')
Запасные: Пинту Алекс•Тиаго•Госальбес Пабло•Веверсон
Израэль Франко•Дебаст Зено•Инасиу Гонсалу•Матеус Рейс74' (Диоманде Усман (74') •Кенда Джованни78' (Араухо Максимилиано (78') •Браганса Даниэл•Юльманн Мортен78' (Морита Хидемаса (78') •Сантуш Нуну II74' (Катамо Джени (74') •Тринкан Франсишку83' (Эдвардс Маркус (83') •Дьёкереш Виктор•Педру Гонсалвеш
13 сентября. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).
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