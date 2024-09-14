«Спортинг» продлил победную серию разгромом аутсайдера

Пятый тур Примейры открывали «Арока» и «Спортинг». Португальский гранд не испытал больших проблем с аутсайдером и победил с запасом. В первом тайме Педру Гонсалвеш в упор нанес удар головой - 0:1. На 62-й минуте Мамаду Лум отправил мяч в свои ворота, но все же гол отменили. А вскоре Виктор Дьёкереш уже по правилам реализовал пенальти, голкипер не угадал - 0:2. На 80-й минуте Франсишку Тринкан сделал счет разгромным.

«Спортинг» выиграл пятый матч кряду, у соперника всего три очка.