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Фабиу Виейра: «Идея возвращения в «Порту» была моей»

10 Сентября 2024 • 12:35 Комментировать
Порту
...
Фаренсе
15.09 17:30

Полузащитник Фабиу Виейра, перешедший в лондонский «Арсенал» из «Порту» в 2022 году в статусе многообещающего молодого игрока, с тех пор не смог закрепиться в основе, проиграв конкуренцию и Букайо Сака и Мартину Эдегору. Нынешним летом португалец отправился на правах аренды в родной для него «Порту», а недавно поделился мыслями о последних сезонах в Англии и новом вызове в «Порту».

«Идея возвращения в «Порту» была моей. Я люблю этот клуб и буду выкладываться на поле на все 100%. Я счастлив здесь, это мой дом. Кроме того, я вернулся, чтобы иметь возможность играть, для меня это самое важное. Я переживал трудные времена в Англии, в том числе из-за травмы и операции. Я почувствовал, что возвращение в «Порту» является прекрасной возможностью для моего роста и развития», — приводит слова португальского полузащитника The Standart.

В прошлом сезоне Виейра сыграл всего в 16 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

 

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