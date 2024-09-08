Дьёкереш поучаствовал в 15 голах в 10 матчах с начала сезона

Нападающий лиссабонского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьёкереш невероятно результативен на старте сезона.

26-летний игрок записал на свой счёт дубль в сегодняшнем матче Лиги наций против команды Эстонии. В общей сложности на счету форварда уже 15 результативных действий в десяти поединках за клуб и сборную с момента начала сезона, докладывает журналист Фабрицио Романо. В десяти случаях швед забивал сам, ещё пять раз после его передач отличались товарищи по команде.

Виктора Дьёкереша связывали с переходом в различные топ-клубы минувшим летом, но потенциальных покупателей отпугнула запрашиваемая стоимость – «Спортинг» требует 100 млн евро за свою звезду.