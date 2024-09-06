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«Бенфика» объявила имя нового главного тренера официально

06 Сентября 2024 • 07:38 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» сообщила о назначении нового главного тренера. Пост наставника португальского коллектива занял 48-летний специалист Бруну Лаже, который ранее уже работал с «орлами» с 2019 по 2020 год.

Согласно информации клубной пресс-службы, трудовое соглашение между тренером и «Бенфикой» будет рассчитано до середины 2026 года. Стоит отметить, что предыдущим местом работы специалиста был бразильский клуб «Ботафого».

После четырех туров чемпионата Португалии «Бенфика» набрала семь баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Бруну Лаже
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