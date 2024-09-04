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Жоау Мариу перешёл в турецкий топ-клуб официально

04 Сентября 2024 • 17:06 Комментировать

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал игроком стамбульского «Бешикташа». О трансфере из португальской «Бенфики» сообщает портал Transfermarkt.

Контракт подписан сроком на один сезон, сумма компенсации от стамбульцев «Бенфике» пока что хранится в секрете.

Мариу 31 год, хавбек является воспитанником клубной академии лиссабонского «Спортинга». На протяжении карьеры до перехода в «Бенфику» был игроком миланского «Интера», московского «Локомотива» и «Вест Хэма». В его активе 56 матчей за сборную Португалии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального полузащитника в 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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