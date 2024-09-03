Голкипер Гильермо Очоа нашёл себе новый клуб – на этот раз в Португалии.

Мексиканский ветеран перебрался в АВС на правах свободного агента. Детали контракта 39-летнего вратаря с клубом высшего португальского дивизиона не разглашаются.

Ранее Гильермо Очоа на протяжении полутора лет представлял цвета итальянской «Салернитаны», вылетевшей из Серии А по итогам прошедшего сезона. За «морских коньков» легендарный для мексиканского футбола игрок провёл 41 матч, пропустив в общей сложности 77 голов.

АВС занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии с четырьмя набранными очками после четырёх туров.