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39-летний Очоа продолжит карьеру в Португалии официально

03 Сентября 2024 • 21:16 Комментировать
АВС
...
Риу Аве
14.09 20:00

Голкипер Гильермо Очоа нашёл себе новый клуб – на этот раз в Португалии.

Мексиканский ветеран перебрался в АВС на правах свободного агента. Детали контракта 39-летнего вратаря с клубом высшего португальского дивизиона не разглашаются.

Ранее Гильермо Очоа на протяжении полутора лет представлял цвета итальянской «Салернитаны», вылетевшей из Серии А по итогам прошедшего сезона. За «морских коньков» легендарный для мексиканского футбола игрок провёл 41 матч, пропустив в общей сложности 77 голов.

АВС занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии с четырьмя набранными очками после четырёх туров.

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