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Фатих Терим может возглавить известный клуб

03 Сентября 2024 • 15:39 Комментировать

На днях «Бенфика» осталась без главного тренера после отставки Роджера Шмидта. Как сообщает Ajansspor, в лиссабонском клубе обсуждают кандидатуру Фатиха Терима. Специалист, которому в среду исполнится 71 лет, в настоящий момент находится без клубной прописки.

Последним местом работы Фетиха Терима был «Панатинаикос». Греческий клуб известный турецкий специалист покинул по завершению сезона 2023/2024.

Ранее слухи связывали «Бенфику» с другим хорошо известным тренером – с Массимилиано Аллегри.

Отметим, что «Бенфика» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фатих Терим
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