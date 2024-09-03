Фатих Терим может возглавить известный клуб

На днях «Бенфика» осталась без главного тренера после отставки Роджера Шмидта. Как сообщает Ajansspor, в лиссабонском клубе обсуждают кандидатуру Фатиха Терима. Специалист, которому в среду исполнится 71 лет, в настоящий момент находится без клубной прописки.

Последним местом работы Фетиха Терима был «Панатинаикос». Греческий клуб известный турецкий специалист покинул по завершению сезона 2023/2024.

Ранее слухи связывали «Бенфику» с другим хорошо известным тренером – с Массимилиано Аллегри.

Отметим, что «Бенфика» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.