Полузащитник сборной Турции и «Галатасарая» Керем Актюркоглу продолжит карьеру в португальской Примейре. Хавбек подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой», об этом рапортует пресс-служба «орлов».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка обошлась португальскому топ-клубу в 12 миллионов евро. Интерес к Актюркоглу также проявлял московский «Спартак», однако переход не состоялся.

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в шести поединках «Галатасарая» во всех турнирах. Керем записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.