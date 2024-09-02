Центральный нападающий из Бразилии Маркос Леонардо сменил «Бенфику» на чемпиона Саудовской Аравии. Теперь форвард будет играть за «Аль-Хиляль».

Контракт новичок клуба подписал на пять лет, а заплатили за 21-летнего форварда в саудовском коллективе 40 млн евро. Такую оценку даёт портал Transfermarkt. Оценочная стоимость игрока от портала – 25 млн.

Леонардо – воспитанник «Сантоса». Форвард оказался в европейском футболе лишь зимой 2024 года, когда и перебрался из своего родного клуба в «Бенфику». В итоге в лиссабонском клубе он провёл лишь полгода. Вызывался в молодёжную сборную Бразилии.