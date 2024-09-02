Не «Спартак»: Актюркоглу выбрал новый клуб

В последнее время в прессе снова появлялась информация об интересе «Спартака» к вингеру Керему Актюркоглу из «Галатасарая». Всё идёт к тому, что 25-летнего футболиста сборной Турции в «Спартаке» не будет. Как сообщает на своих страницах португальский Record, Актюркоглу близок к трансферу в «Бенфику». Переговоры между сторонами продолжаются, и ожидается, что они завершатся успешно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Керема Актюркоглу в 15 миллионов евро. Этим летом вингер выступил за сборную Турции на чемпионате Европы и даже забил один гол на турнире.