Клуб Бензема покупает игрока из Европы за 50 млн евро

Саудовский «Аль-Иттихад», за который выступает звёздный французский нападающий Карим Бензема, ведёт работу по усилению своего состава. Как сообщает португальский Record, «Аль-Иттихад» договорился о трансфере вингера Галено из «Порту».

За трансфер Галено «Аль-Иттихад» заплатит «Порту» 50 миллионов евро. Какие-либо бонусы в соглашении между клубами прописаны не будут.

В ближайшее время 26-летний Галено должен пройти для «Аль-Иттихада» медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, то бразильский футболист поставит подписи под контрактом сроком на пять лет.