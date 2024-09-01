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Аллегри может вернуться к работе – назван клуб

01 Сентября 2024 • 17:30 Комментировать

Известный тренер Массимилиано Аллегри находится без клубной прописки после майского ухода из «Ювентуса». В ближайшее время 57-летний специалист может вернуться к работе. Как сообщает Sport Mediaset, Аллегри сейчас ведёт переговоры с «Бенфикой».

Ранее пост главного тренера «Бенфики» покинул Роджер Шмидт. О таком решении в субботу на пресс-конференции объявил президент лиссабонского клуба Руй Кошта.

Стоит сказать, что Массимилиано Аллегри в ходе своей тренерской карьеры ещё никогда не тренировал команды за пределами Италии. В обозримом будущем специалист может столкнуться с новым опытом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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