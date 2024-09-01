Гол с пенальти принёс «Спортингу» победу в сражении с «Порту»

В главном матче тура играли лидирующие «Спортинг» и «Порту».

В первом тайме убежал один на один с голкипером Вииктор Дьёкереш, но бить с острого угла не стал, а отдал в центр, где пробивал в касание Франсишку Тринкан, но угодил точно в защитника. Накрутил соперника на фланге Дьёкереш и прострелил в штрафную, где пробил в касание Педру Гонсалвеш, но мяч полетел рядом со штангой. Еще момент - после отличной скидки от Ивана Хайме пробивал по воротам с линии штрафной Вандерсон Галено, но в падении смог отбить снаряд в сторону голкипер.

После прострела с фланга пробил с линии вратарской Дьёкереш в борьбе с защитником, но с линии ворот мяч в подкате смог вынести полузащитник Алан Варела. Сместился с фланга в центр штрафной Дьёкереш и в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья назначил сразу же пенальти. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар Дьёкереш, разведя мяч и голкипера по разным углам, - 1:0. На 90-й минуте подхватил Джейми Катамо мяч перед чужой штрафной, сместился в центр и пробил из-под защитника точно в ближний нижний угол ворот - 2:0.

«Спортинг» идет без потерь. В трех очках позади «Порту», «Фамаликан» и «Санта-Клара».