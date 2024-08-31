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Чемпионат Португалии

Руй Кошта объявил об увольнении Шмидта из «Бенфики» официально

31 Августа 2024 • 21:43 Комментировать

Роджер Шмидт больше не является главным тренером «Бенфики». Об этом в субботу объявил президент лиссабонского клуба Руй Кошта.

Отставка Шмидта произошла после ничьей «Бенфики» в матче чемпионата Португалии с «Морейренсе» (1:1). В четырёх стартовых турах чемпионата «орлы» смогли набрать семь очков из двенадцати возможных.

Роджер Шмидт тренировал «Бенфику» с лета 2022 года. В 115 матчах у руля лиссабонской команды немецкий тренер отпраздновал 81 победу при 17 ничьих и 17 поражениях.

Следующий матч португальской лиги «Бенфика» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Санта-Клары».

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