«Бенфика» чудом не проиграла конкурентам

В отличие от извечных конкурентов по Примейре «Бенфика» продолжает терять очки. В споре с соседями по таблице из «Морейренсе» лиссабонцы до конца поддерживали интригу. «Орлы» выглядели острее, но пропустили первыми, на 45-й минуте. Однако ВАР отменил гол только вышедшего на замену Габриэльзиньо. Лоуренс Офори с рикошетом забил по правилам на 85-й минуте. На седьмой добавленной «Бенфика» заработала пенальти, и Маркос Леонардо был точен, кипер не дотянулся.

У соперников по семь очков и четвертая строчка.