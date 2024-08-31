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«Бенфика» чудом не проиграла конкурентам

31 Августа 2024 • 00:24 Комментировать
Морейренсе
1:1
Бенфика

В отличие от извечных конкурентов по Примейре «Бенфика» продолжает терять очки. В споре с соседями по таблице из «Морейренсе» лиссабонцы до конца поддерживали интригу. «Орлы» выглядели острее, но пропустили первыми, на 45-й минуте. Однако ВАР отменил гол только вышедшего на замену Габриэльзиньо. Лоуренс Офори с рикошетом забил по правилам на 85-й минуте. На седьмой добавленной «Бенфика» заработала пенальти, и Маркос Леонардо был точен, кипер не дотянулся.

У соперников по семь очков и четвертая строчка.

Протокол игры  
Морейренсе1:1Бенфика
(1:0) Офори Лоуренс85'  
  90'Леонардо Маркос (1:1)
Кевин ОливейраСильва ФабианоМарсело ФеррейраМаракас  90'Фримпонг Годфрид  66'Офори ЛоуренсРамос Рубен 56' (Таварес Сидней ( 56') Антониссе Джереми 42' (Габриэльзиньо ( 42') Алан Осорио  45' 77' (Гильерме Шеттине ( 77') Де Соуза Силва Мадсон 77' (Мартинс Бернардо ( 77') Нлаво Луис
Запасные: Кайо СеккоGuilherme LiberatoMichael Simoes Domingues1Пинто ДенисПонк Карлуш
Трубин АнатолийБах АлександрОтаменди Николас  31'Силва АнтониуАльваро Фернандес  61'Флорентину  43' 46' (Саншеш Ренату ( 46') Баррейро Леандро  76'Ди Мария Анхель 77' (Рольхейсер Бенхамин ( 77'  90') Кекчю Оркун 86' (Joao Rego ( 86') Престианни Джанлука 66' (Леонардо Маркос ( 66') Павлидис Вангелис 77' (Кабрал Артур ( 77')
Запасные: Нету МартимСоареш СамуэлАраужу ТомашБайрами Адриан
30 августа. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).
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Ставка и прогноз на матч Морейренсе — Бенфика чемпионата Португалии — 30 августа 2024
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