«Бенфика» чудом не проиграла конкурентам

В отличие от извечных конкурентов по Примейре «Бенфика» продолжает терять очки. В споре с соседями по таблице из «Морейренсе» лиссабонцы до конца поддерживали интригу. «Орлы» выглядели острее, но пропустили первыми, на 45-й минуте. Однако ВАР отменил гол только вышедшего на замену Габриэльзиньо. Лоуренс Офори с рикошетом забил по правилам на 85-й минуте. На седьмой добавленной «Бенфика» заработала пенальти, и Маркос Леонардо был точен, кипер не дотянулся.
У соперников по семь очков и четвертая строчка.
Протокол игры
|(1:0) Офори Лоуренс85'
|90'Леонардо Маркос (1:1)
Кевин Оливейра•Сильва Фабиано•Марсело Феррейра•Маракас• 90'Фримпонг Годфрид• 66'Офори Лоуренс•Рамос Рубен56' (Таварес Сидней (56') •Антониссе Джереми42' (Габриэльзиньо (42') •Алан Осорио 45'77' (Гильерме Шеттине (77') •Де Соуза Силва Мадсон77' (Мартинс Бернардо (77') •Нлаво Луис
Трубин Анатолий•Бах Александр•Отаменди Николас• 31'Силва Антониу•Альваро Фернандес• 61'Флорентину 43'46' (Саншеш Ренату (46') •Баррейро Леандро• 76'Ди Мария Анхель77' (Рольхейсер Бенхамин (77') • 90'Кекчю Оркун86' (Joao Rego (86') •Престианни Джанлука66' (Леонардо Маркос (66') •Павлидис Вангелис77' (Кабрал Артур (77')
Запасные: Нету Мартим•Соареш Самуэл•Араужу Томаш•Байрами Адриан
30 августа. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).
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