«Эштрела» не смогла прервать победную серию «Бенфики»

На старте сезона португальские гранды идут без очковых потерь. Не стала исключением и «Бенфика», принимавшая в третьем туре «Эштрелу». Перевес «орлов» не поддавался сомнениям, но вот счет получился не очень убедительным. На 19-й минуте отличился Оркун Кекчю.

«Бенфика» набрал девять очков и идет в группе лидеров, у соперника один балл.