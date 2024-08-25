«Эштрела» не смогла прервать победную серию «Бенфики»

На старте сезона португальские гранды идут без очковых потерь. Не стала исключением и «Бенфика», принимавшая в третьем туре «Эштрелу». Перевес «орлов» не поддавался сомнениям, но вот счет получился не очень убедительным. На 19-й минуте отличился Оркун Кекчю.
«Бенфика» набрал девять очков и идет в группе лидеров, у соперника один балл.
Протокол игры
|(1:0) Кекчю Оркун19'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Араужу Томаш•Отаменди Николас•Альваро Фернандес• 36'Флорентину71' (Ди Мария Анхель (71') •Баррейро Леандро•Эурснес Фредрик32' (Говейя Тьягу (32'• 59'Рольхейсер Бенхамин86') •Престианни Джанлука71' (Саншеш Ренату (71') •Кекчю Оркун• 34'Павлидис Вангелис86' (Кабрал Артур (86')
Брижидо Бруно•Вейга Данилу•Лопеш Мигел•Ферру•Варела Нилтон•Андре Силва 36'85' (Petterson (85') •Кордейру Леонарду• 87'Букка Лионель70' (Кайо Сантана (70') • 72'Родригес Густаво56' (Руис Алан (56') •Нани Луиш70' (Келиано Мануэль (70') •Пиньо Родриго56' (Кикаш (56')
Запасные: Paulo Moreira•Лима Рубен•Marko Gudzulic•Tiago Gabriel
24 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".
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