Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Эштрела» не смогла прервать победную серию «Бенфики»

25 Августа 2024 • 00:29 Комментировать
Бенфика
1:0
Эштрела

На старте сезона португальские гранды идут без очковых потерь. Не стала исключением и «Бенфика», принимавшая в третьем туре «Эштрелу». Перевес «орлов» не поддавался сомнениям, но вот счет получился не очень убедительным. На 19-й минуте отличился Оркун Кекчю.

«Бенфика» набрал девять очков и идет в группе лидеров, у соперника один балл.

Протокол игры  
Бенфика1:0Эштрела
(1:0) Кекчю Оркун19'  
Трубин АнатолийБах АлександрАраужу ТомашОтаменди НиколасАльваро Фернандес  36'Флорентину 71' (Ди Мария Анхель ( 71') Баррейро ЛеандроЭурснес Фредрик 32' (Говейя Тьягу ( 32'  59'Рольхейсер Бенхамин 86') Престианни Джанлука 71' (Саншеш Ренату ( 71') Кекчю Оркун  34'Павлидис Вангелис 86' (Кабрал Артур ( 86')
Запасные: Соареш СамуэлРодригес Фелипе IIЛеонардо МаркосСилва Антониу
Брижидо БруноВейга ДанилуЛопеш МигелФерруВарела НилтонАндре Силва  36' 85' (Petterson ( 85') Кордейру Леонарду  87'Букка Лионель 70' (Кайо Сантана ( 70'  72') Родригес Густаво 56' (Руис Алан ( 56') Нани Луиш 70' (Келиано Мануэль ( 70') Пиньо Родриго 56' (Кикаш ( 56')
Запасные: Paulo MoreiraЛима РубенMarko GudzulicTiago Gabriel
24 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Эштрела

Новости по матчу

23 Августа
17:29
Бесплатный прогноз и ставка на матч Бенфика — Эштрела чемпионата Португалии — 24 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома»
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Порту Порту
Риу Аве Риу Аве
2
0
1.24 5.80 11.00
Видео
Окончен
Фамаликан Фамаликан
Боавишта Боавишта
1
0
1.66 3.75 5.00
Видео
Окончен
Бенфика Бенфика
Эштрела Эштрела
1
0
Видео
25.08.24 в 17:30
Арока Арока
Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра
1.86 3.45 4.10
Видео
25.08.24 в 20:00
Эшторил Эшторил
Жил Висенте Жил Висенте
2.43 3.30 2.80
Видео
25.08.24 в 22:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
1.51 4.20 5.80
Видео
25.08.24 в 22:30
АВС АВС
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
3.90 3.60 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
00:29 · Португалия. Примейра-лига
«Эштрела» не смогла прервать победную серию «Бенфики»
24 Августа
22:07 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» не испытал проблем с «Риу Аве»
18:21 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Арсенала» Виейра перейдёт в «Порту» на правах аренды 1 слухи
17:52 · Италия. Серия А
Защитник «Порту» Консейсау продолжит карьеру в «Ювентусе» 2 слухи
02:08 · Испания. Ла Лига
Омородион сменил «Атлетико» на «Порту» официально
00:17 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» 5 раз огорчил аутсайдера
23 Августа
22:24 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Португалии отклонил предложения из АПЛ и Бундеслиги ради «Ювентуса» 1
21:32 · Англия. Премьер-лига
Виейра уйдёт из «Арсенала» обратно в «Порту»
21 Августа
17:42 · Италия. Серия А
Нерес стал игроком «Наполи» официально
05:48 · Италия. Серия А
Клубы из Саудовской Аравии намерены перехватить трансферную цель «Ювентуса»
20 Августа
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отдал 15 миллионов евро «Спортингу» за Матеуша Фернандеша официально
07:33 · Испания. Ла Лига
Судьба Роке решится в ближайшее время – на игрока «Барселоны» претендуют два клуба
19 Августа
10:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала «Спортингу» стоимость Роке 2
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к продаже Витора Роке – названы условия
05:30 · Франция. Лига 1
Виллаш-Боаш рассказал, как «Порту» отказался от игрока «ПСЖ»
18 Августа
00:29 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» в концовке матча разгромила «Каса Пия»
17 Августа
21:58 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» забил 6 мячей «Насьоналу»
16 Августа
21:02 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» быстро и уверенно одолел «Санта-Клару»
17:49 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» потратил почти 40 млн евро на игрока «Порту» 1 официально
07:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» приготовил новое предложение по вингеру сборной Португалии
15 Августа
18:53 · Италия. Серия А
«Наполи» близок к подписанию нового игрока слухи
14 Августа
23:25 · Англия. Премьер-лига
Роке интересен двум европейским клубам, «Барселона» требует 30-35 млн евро 1
13:48 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен трём клубам
04:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» сделал предложение по игроку сборной Португалии
12 Августа
14:07 · Англия. Премьер-лига
Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем