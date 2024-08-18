«Бенфика» в концовке матча разгромила «Каса Пия»

Начавшие сезон с поражений «Бенфика» и «Каса Пия» встретились во втором туре Примейры. «Драконы» не допустили повторной осечки, хотя и не могли вскрыть оборону противника до 70-й минуты, когда Вангелис Павлидис ударом головой забил победный гол. Спустя 10 минут результативный удар нанес Тьягу Говейя, а на 90-й - Фредрик Эурснес - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Павлидис Вангелис70'
|(2:0) Говейя Тьягу80'
|(3:0) Эурснес Фредрик90'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Араужу Томаш85' (Отаменди Николас (85') •Силва Антониу•Бесте Ян-Никлас20' (Альваро Фернандес (20') •Баррейро Леандро65' (Кекчю Оркун (65') •Флорентину•Мариу Жоау65' (Говейя Тьягу (65') •Престианни Джанлука65' (Леонардо Маркос (65') •Эурснес Фредрик•Павлидис Вангелис
Секейра Патрик•Гуларт Жоао•Фонте Жозе•Золотич Нермин•Ларрасабаль Гаиска87' (Жералдеш Андре (87') •Лело Леонардо•Miguel Sousa59' (Сеговия Теласко (59') • 67'Бени•Морейра Нуну77' (Свенссон Макс (77') •Кастро Пабло59' (Бланко Рауль (59') •Обенг Самуэль77' (Диас Тиаго (77')
17 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".
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