«Бенфика» в концовке матча разгромила «Каса Пия»

Начавшие сезон с поражений «Бенфика» и «Каса Пия» встретились во втором туре Примейры. «Драконы» не допустили повторной осечки, хотя и не могли вскрыть оборону противника до 70-й минуты, когда Вангелис Павлидис ударом головой забил победный гол. Спустя 10 минут результативный удар нанес Тьягу Говейя, а на 90-й - Фредрик Эурснес - 3:0.