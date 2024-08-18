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«Бенфика» в концовке матча разгромила «Каса Пия»

18 Августа 2024 • 00:29 Комментировать
Бенфика
3:0
Каса Пия
окончен

Начавшие сезон с поражений «Бенфика» и «Каса Пия» встретились во втором туре Примейры. «Драконы» не допустили повторной осечки, хотя и не могли вскрыть оборону противника до 70-й минуты, когда Вангелис Павлидис ударом головой забил победный гол. Спустя 10 минут результативный удар нанес Тьягу Говейя, а на 90-й - Фредрик Эурснес - 3:0.

Протокол игры  
Бенфика3:0Каса Пия
(1:0) Павлидис Вангелис70'  
(2:0) Говейя Тьягу80'  
(3:0) Эурснес Фредрик90'  
Трубин АнатолийБах АлександрАраужу Томаш 85' (Отаменди Николас ( 85') Силва АнтониуБесте Ян-Никлас 20' (Альваро Фернандес ( 20') Баррейро Леандро 65' (Кекчю Оркун ( 65') ФлорентинуМариу Жоау 65' (Говейя Тьягу ( 65') Престианни Джанлука 65' (Леонардо Маркос ( 65') Эурснес ФредрикПавлидис Вангелис
Запасные: Соареш СамуэлРодригес Фелипе IIСаншеш РенатуКабрал Артур
Секейра ПатрикГуларт ЖоаоФонте ЖозеЗолотич НерминЛаррасабаль Гаиска 87' (Жералдеш Андре ( 87') Лело ЛеонардоMiguel Sousa 59' (Сеговия Теласко ( 59'  67') БениМорейра Нуну 77' (Свенссон Макс ( 77') Кастро Пабло 59' (Бланко Рауль ( 59') Обенг Самуэль 77' (Диас Тиаго ( 77')
Запасные: Краев АндрианАзеведу ДаниэлБенаисса-Яхия ФаэмТчамба Дуплекс
17 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Каса Пия

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