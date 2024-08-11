«Бенфика» удивила стартовым поражением от «Фамаликана»

«Бенфика» начала новый сезон гостевым матчем против «Фамаликана» и очень слабо сыграла в атаке. Несмотря на тотальный контроль мяча, толковых ударов было мало, а из обилия угловых ничего не получилось выжать.

Уже на 12-й минуте «Фамаликан» повел после удара Маркоса Винисиоса. Перед финальным свистком Зейду Юссуф поставил точку - 2:0.