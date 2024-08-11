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«Бенфика» удивила стартовым поражением от «Фамаликана»

11 Августа 2024 • 22:01 Комментировать
Фамаликан
2:0
Бенфика
окончен

«Бенфика» начала новый сезон гостевым матчем против «Фамаликана» и очень слабо сыграла в атаке. Несмотря на тотальный контроль мяча, толковых ударов было мало, а из обилия угловых ничего не получилось выжать.

Уже на 12-й минуте «Фамаликан» повел после удара Маркоса Винисиоса. Перед финальным свистком Зейду Юссуф поставил точку - 2:0.

Протокол игры  
Фамаликан2:0Бенфика
(1:0) Винисиос Маркос12'  
(2:0) Юссуф Зейду90'  
Жуниор Луис  66'Calegari 68' (Ван Де Лои Томми ( 68') Михай ЭнеаДе Хас ЮстинМоура ФрансишкуТопич МиркоЮссуф Зейду  73'Винисиос Маркос 62' (Диаш Жиль ( 62') Са Гуштаву 68' (Rodrigo Pinheiro ( 68') Рошинья Кошта 86' (Гонсалес Марио ( 86') Аранда Оскар 86' (Samuel Lobato ( 86'  90')
Запасные: Лииматта ОтсоЗлобин ИванРиччелиАссунсао Густаво
Трубин АнатолийБах Александр 86' (Говейя Тьягу ( 86') Араужу ТомашРодригес Фелипе IIБесте Ян-Никлас 62' (Леонардо Маркос ( 62') Флорентину 61' (Альваро Фернандес ( 61'  80') Баррейро Леандро 72' (Ди Мария Анхель ( 72') Мариу Жоау  16'Престианни Джанлука  45' 46' (Кекчю Оркун ( 46'  57') Эурснес ФредрикПавлидис Вангелис
Запасные: Нету МартимСоареш СамуэлJoao RegoСилва Антониу
11 августа. Стадион "Муниципальный 22 июня".
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фамаликан

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