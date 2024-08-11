«Бенфика» удивила стартовым поражением от «Фамаликана»

«Бенфика» начала новый сезон гостевым матчем против «Фамаликана» и очень слабо сыграла в атаке. Несмотря на тотальный контроль мяча, толковых ударов было мало, а из обилия угловых ничего не получилось выжать.
Уже на 12-й минуте «Фамаликан» повел после удара Маркоса Винисиоса. Перед финальным свистком Зейду Юссуф поставил точку - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Винисиос Маркос12'
|(2:0) Юссуф Зейду90'
Жуниор Луис• 66'Calegari68' (Ван Де Лои Томми (68') •Михай Энеа•Де Хас Юстин•Моура Франсишку•Топич Мирко•Юссуф Зейду• 73'Винисиос Маркос62' (Диаш Жиль (62') •Са Гуштаву68' (Rodrigo Pinheiro (68') •Рошинья Кошта86' (Гонсалес Марио (86') •Аранда Оскар86' (Samuel Lobato (86') 90'
Запасные: Лииматта Отсо•Злобин Иван•Риччели•Ассунсао Густаво
Трубин Анатолий•Бах Александр86' (Говейя Тьягу (86') •Араужу Томаш•Родригес Фелипе II•Бесте Ян-Никлас62' (Леонардо Маркос (62') •Флорентину61' (Альваро Фернандес (61') • 80'Баррейро Леандро72' (Ди Мария Анхель (72') •Мариу Жоау• 16'Престианни Джанлука 45'46' (Кекчю Оркун (46') • 57'Эурснес Фредрик•Павлидис Вангелис
Запасные: Нету Мартим•Соареш Самуэл•Joao Rego•Силва Антониу
11 августа. Стадион "Муниципальный 22 июня".
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