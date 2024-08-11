«Порту» начал сезон с разгрома «Жил Висенте»

В Примейре начался новый сезон. В стартовом для себя матче «Порту» играл дома с «Жил Висенте». На 30-й минуте «драконы» повели с 11-метрового, Вандерсон Галено с трудом переиграл вратаря. Хайме Иван снял все вопросы о победителе, забив на 59-й минуте, а дальше был еще один пенальти, Дэнни Лодер развел голкипера и мяч по углам. На последние 15 минут гости остались в меньшинстве после удаления Сандру Круза.

3:0 в итоге.