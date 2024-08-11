«Порту» начал сезон с разгрома «Жил Висенте»

В Примейре начался новый сезон. В стартовом для себя матче «Порту» играл дома с «Жил Висенте». На 30-й минуте «драконы» повели с 11-метрового, Вандерсон Галено с трудом переиграл вратаря. Хайме Иван снял все вопросы о победителе, забив на 59-й минуте, а дальше был еще один пенальти, Дэнни Лодер развел голкипера и мяч по углам. На последние 15 минут гости остались в меньшинстве после удаления Сандру Круза.
3:0 в итоге.
Протокол игры
|(1:0) Галено Вандерсон30'
|(2:0) Хайме Иван59'
|(3:0) Лодер Дэнни70'
Кошта Диогу•Фернандеш Мартим•Зе Педро•Отавио Эдмилсон•Галено Вандерсон•Эуштакиу Стивен61' (Вашку Соуза (61') •Варела Алан•Боржеш Гонсалу61' (Пепе Акино (61') •Нико Гонсалес83' (Эванилсон (83') •Хайме Иван83' (Франко Андре (83') •Лодер Дэнни75' (Франсиско Мартинес (75')
Запасные: Карму Давид•Мариу Жоау III•Груйич Марко•Рамош Клаудиу
Эндрю•Фильо Жозе Карлос•Буату-Мананга Жонатан•Рубен Мигель•Круз Сандру 55'• 76'Домингес Максим75' (Jonathan Mutombo (75') •Гбане Мори•Шаброль Тиджани75' (Жосуэ Са (75') • 87'Фудзимото Канья66' (Ситоле Сфефело (66') •Коррея Фелиш•Jorge Aguirre66' (Депу (66')
10 августа. Стадион "Драгау" (Порту).
Бан пользователя