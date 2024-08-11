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«Порту» начал сезон с разгрома «Жил Висенте»

11 Августа 2024 • 00:33 Комментировать
Порту
3:0
Жил Висенте
окончен

В Примейре начался новый сезон. В стартовом для себя матче «Порту» играл дома с «Жил Висенте». На 30-й минуте «драконы» повели с 11-метрового, Вандерсон Галено с трудом переиграл вратаря. Хайме Иван снял все вопросы о победителе, забив на 59-й минуте, а дальше был еще один пенальти, Дэнни Лодер развел голкипера и мяч по углам. На последние 15 минут гости остались в меньшинстве после удаления Сандру Круза.

3:0 в итоге.

Протокол игры  
Порту3:0Жил Висенте
(1:0) Галено Вандерсон30'  
(2:0) Хайме Иван59'  
(3:0) Лодер Дэнни70'  
Кошта ДиогуФернандеш МартимЗе ПедроОтавио ЭдмилсонГалено ВандерсонЭуштакиу Стивен 61' (Вашку Соуза ( 61') Варела АланБоржеш Гонсалу 61' (Пепе Акино ( 61') Нико Гонсалес 83' (Эванилсон ( 83') Хайме Иван 83' (Франко Андре ( 83') Лодер Дэнни 75' (Франсиско Мартинес ( 75')
Запасные: Карму ДавидМариу Жоау IIIГруйич МаркоРамош Клаудиу
ЭндрюФильо Жозе КарлосБуату-Мананга ЖонатанРубен МигельКруз Сандру  55'  76'Домингес Максим 75' (Jonathan Mutombo ( 75') Гбане МориШаброль Тиджани 75' (Жосуэ Са ( 75'  87') Фудзимото Канья 66' (Ситоле Сфефело ( 66') Коррея ФелишJorge Aguirre 66' (Депу ( 66')
Запасные: Кольядо ДиегоGuilherme FigueiredoАраужо БрианДжоао ПинтоСилва Фелипе
10 августа. Стадион "Драгау" (Порту).
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Евро-Футбол.Ру,
Порту Жил Висенте

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