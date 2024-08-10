​Стартовал чемпионат Португалии, «Спортинг» одержал первую победу в сезоне

Стартовал новый сезон португальского чемпионата, в первом же матче выступил один из претендентов на титул - представитель «большой тройки» Примейры, а также действующий чемпион страны, лиссабонский «Спортинг».
«Львы» обыграли «Риу Аве» со счётом 3:1, причём по ходу матча они вели в счёте с разницей в три мяча и лишь на последней минуте игры позволили сопернику забить гол престижа. В следующем туре «Спортинг» сыграет на выезде с «Насьоналем».
Что до других грандов, то «Порту» в субботу сыграет с «Жил Висенте», а другой лиссабонский клуб,«Бенфика» в воскресенье съездит в Фамаликан.
Протокол игры
|(1:0) Педру Гонсалвеш6'
|(2:0) Педру Гонсалвеш26'
|(3:0) Дьёкереш Виктор63'
|90'Афонсо Клейтон Мишель (3:1)
Ковачевич Владан•Куарежма Эдуарду•Диоманде Усман•Инасиу Гонсалу•Кенда Джованни•Юльманн Мортен76' (Браганса Даниэл (76') •Морита Хидемаса89' (Рибейру Родригу (89') •Катамо Джени 70'76' (Матеус Рейс (76') •Тринкан Франсишку76' (Эдвардс Маркус (76') •Дьёкереш Виктор•Педру Гонсалвеш 51'65' (Фернандеш Матеуш (65')
Запасные: Эсгаю Рикарду•Израэль Франко•Дебаст Зено•Фреснеда Иван
Жонатан Луис•Нобрега Мигел•Сантос Адерлан 35'65' (Патрик II (65') •Панталон Ренато•Польманн Оле82' (Гомеш Витор (82') •Идрисси Амин76' (Агилера Брэндон (76') •Новаиш Жоау•Врусаи Мариус•Мораиш Тиагу46' (Томе Жоау (46') •Афонсо Клейтон Мишель• 48'Граса Жоау64' (Бондосо Кико (64')
Запасные: Amine Rehmi•Karem Zoabi•Мишта Цезарий•Роналдо Фабио
09 августа. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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