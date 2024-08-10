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Чемпионат Португалии

​Стартовал чемпионат Португалии, «Спортинг» одержал первую победу в сезоне

10 Августа 2024 • 02:28 Комментировать
Спортинг Л
3:1
Риу Аве

Стартовал новый сезон португальского чемпионата, в первом же матче выступил один из претендентов на титул - представитель «большой тройки» Примейры, а также действующий чемпион страны, лиссабонский «Спортинг».

«Львы» обыграли «Риу Аве» со счётом 3:1, причём по ходу матча они вели в счёте с разницей в три мяча и лишь на последней минуте игры позволили сопернику забить гол престижа. В следующем туре «Спортинг» сыграет на выезде с «Насьоналем».

Что до других грандов, то «Порту» в субботу сыграет с «Жил Висенте», а другой лиссабонский клуб,«Бенфика» в воскресенье съездит в Фамаликан.

Протокол игры  
Спортинг Л3:1Риу Аве
(1:0) Педру Гонсалвеш6'  
(2:0) Педру Гонсалвеш26'  
(3:0) Дьёкереш Виктор63'  
  90'Афонсо Клейтон Мишель (3:1)
Ковачевич ВладанКуарежма ЭдуардуДиоманде УсманИнасиу ГонсалуКенда ДжованниЮльманн Мортен 76' (Браганса Даниэл ( 76') Морита Хидемаса 89' (Рибейру Родригу ( 89') Катамо Джени  70' 76' (Матеус Рейс ( 76') Тринкан Франсишку 76' (Эдвардс Маркус ( 76') Дьёкереш ВикторПедру Гонсалвеш  51' 65' (Фернандеш Матеуш ( 65')
Запасные: Эсгаю РикардуИзраэль ФранкоДебаст ЗеноФреснеда Иван
Жонатан ЛуисНобрега МигелСантос Адерлан  35' 65' (Патрик II ( 65') Панталон РенатоПольманн Оле 82' (Гомеш Витор ( 82') Идрисси Амин 76' (Агилера Брэндон ( 76') Новаиш ЖоауВрусаи МариусМораиш Тиагу 46' (Томе Жоау ( 46') Афонсо Клейтон Мишель  48'Граса Жоау 64' (Бондосо Кико ( 64')
Запасные: Amine RehmiKarem ZoabiМишта ЦезарийРоналдо Фабио
09 августа. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Риу Аве

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