​Стартовал чемпионат Португалии, «Спортинг» одержал первую победу в сезоне

Стартовал новый сезон португальского чемпионата, в первом же матче выступил один из претендентов на титул - представитель «большой тройки» Примейры, а также действующий чемпион страны, лиссабонский «Спортинг».

«Львы» обыграли «Риу Аве» со счётом 3:1, причём по ходу матча они вели в счёте с разницей в три мяча и лишь на последней минуте игры позволили сопернику забить гол престижа. В следующем туре «Спортинг» сыграет на выезде с «Насьоналем».

Что до других грандов, то «Порту» в субботу сыграет с «Жил Висенте», а другой лиссабонский клуб,«Бенфика» в воскресенье съездит в Фамаликан.