​Алекс Сандро тренируется с «Портимоненсе»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алекс Сандро тренируется с португальским «Портимоненсе» - велика вероятность, что следующий сезон бразилец проведёт именно в близком ему по многим причинам португальском чемпионате.

В прошлом Сандро уже выступал в самой западной стране Европы в составе «Порту». Слухи связывали его возвращение в Португалию именно с «драконами», но пока что этого не случилось. На его услуги претендовали также «Ботафого» и «Палмейрас», но 33-летний игрок решил, что ему пока что ещё рано возвращаться на родину.

Португальский чемпионат стартует уже сегодня, девятого августа.