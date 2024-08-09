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Чемпионат Португалии

​Алекс Сандро тренируется с «Портимоненсе»

09 Августа 2024 • 21:17 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алекс Сандро тренируется с португальским «Портимоненсе» - велика вероятность, что следующий сезон бразилец проведёт именно в близком ему по многим причинам португальском чемпионате.

В прошлом Сандро уже выступал в самой западной стране Европы в составе «Порту». Слухи связывали его возвращение в Португалию именно с «драконами», но пока что этого не случилось. На его услуги претендовали также «Ботафого» и «Палмейрас», но 33-летний игрок решил, что ему пока что ещё рано возвращаться на родину.

Португальский чемпионат стартует уже сегодня, девятого августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Сандро Портимоненсе
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