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Ди Мария прокомментировал продление контракта с «Бенфикой»

07 Августа 2024 • 06:43 Комментировать
Фамаликан
...
Бенфика
11.08 20:00

36-летний вингер «Бенфики» Анхель ди Мария дал интервью после подписания нового контракта.

Лиссабонский клуб официально объявил о продолжении сотрудничества с аргентинцем. Соглашение ветерана рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Я рад остаться в «Бенфике» ещё на год. Надеюсь, мы сможем выиграть трофеи, которые не завоевали в прошлом сезоне.

Я обычный парень, который всегда стремится побеждать, и сейчас я нахожусь в том возрасте, когда могу передавать свой опыт товарищам по команде, мотивировать их», – поведал чемпион мира в беседе с официальным сайтом португальского гранда.

Прежний договор Анхеля ди Марии с «орлами» истёк в начале июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария

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