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Ди Мария продлил контракт с «Бенфикой» официально

07 Августа 2024 • 01:21 Комментировать
Фамаликан
...
Бенфика
11.08 20:00

Анхель ди Мария проведёт ещё один сезон в «Бенфике». 36-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до середины следующего года. Об этом сообщил официальный сайт «орлов».

Ди Мария перебрался в «Бенфику» летом прошлого года из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. В прошедшей кампании вингер провёл 48 матчей за лиссабонский коллектив во всех турнирах, отметившись 17 забитыми голами и 15 результативными передачами.

Напомним, в июле Анхель ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины. Последним для звёздного ветерана матчем в составе «альбиселесте» стал финал Кубка Америки, в котором команда Лионеля Скалони минимально обыграла Колумбию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария

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