Анхель ди Мария проведёт ещё один сезон в «Бенфике». 36-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до середины следующего года. Об этом сообщил официальный сайт «орлов».

Ди Мария перебрался в «Бенфику» летом прошлого года из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. В прошедшей кампании вингер провёл 48 матчей за лиссабонский коллектив во всех турнирах, отметившись 17 забитыми голами и 15 результативными передачами.

Напомним, в июле Анхель ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины. Последним для звёздного ветерана матчем в составе «альбиселесте» стал финал Кубка Америки, в котором команда Лионеля Скалони минимально обыграла Колумбию.