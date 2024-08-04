«Порту» выиграл Суперкубок, проигрывая «Спортингу» 0:3 к 24-й минуте

«Порту» вырвал победу над «Спортингом» в матче Суперкубка Португалии, уступая со счётом 0:3 по ходу встречи.
Лиссабонцы повели со счётом 3:0 уже к 24-й минуте усилиями Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Джованни Кенда. Вскоре Галено вернул «драконов» в игру – больше голов в первом тайме зрители не увидели.
Во второй половине Нико и всё тот же Галено установили на табло равенство. В дополнительное время Иван Хайме довершил невероятный камбек своей команды, забив четвёртый мяч. Ответа у «Спортинга» уже не нашлось – 3:4.
Протокол игры
|(1:0) Инасиу Гонсалу6'
|(2:0) Педру Гонсалвеш9'
|(3:0) Кенда Джованни24'
|28'Галено Вандерсон (3:1)
|64'Нико Гонсалес (3:2)
|66'Галено Вандерсон (3:3)
|102'Хайме Иван (3:4)
Ковачевич Владан•Куарежма Эдуарду• 72'Дебаст Зено91' (Диоманде Усман (91') • 97'Инасиу Гонсалу101' (Фреснеда Иван (101') •Кенда Джованни•Юльманн Мортен103' (Рибейру Родригу (103') •Морита Хидемаса89' (Браганса Даниэл (89') •Катамо Джени•Тринкан Франсишку83' (Эдвардс Маркус (83') •Дьёкереш Виктор•Педру Гонсалвеш101' (Фернандеш Матеуш (101')
Запасные: Муниз Жоау•Эсгаю Рикарду•Израэль Франко
Кошта Диогу•Мариу Жоау III64' (Эуштакиу Стивен (64') •Зе Педро•Отавио Эдмилсон• 97'Фернандеш Мартим•Варела Алан• 68'Груйич Марко64' (Хайме Иван (64') •Боржеш Гонсалу83' (Франсиско Мартинес (83') •Нико Гонсалес 45'75' (Вашку Соуза (75') •Галено Вандерсон•Лодер Дэнни105' (Карму Давид (105')
03 августа. Стадион "Муниципал де Авейру".
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