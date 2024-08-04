«Порту» выиграл Суперкубок, проигрывая «Спортингу» 0:3 к 24-й минуте

«Порту» вырвал победу над «Спортингом» в матче Суперкубка Португалии, уступая со счётом 0:3 по ходу встречи.

Лиссабонцы повели со счётом 3:0 уже к 24-й минуте усилиями Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Джованни Кенда. Вскоре Галено вернул «драконов» в игру – больше голов в первом тайме зрители не увидели.

Во второй половине Нико и всё тот же Галено установили на табло равенство. В дополнительное время Иван Хайме довершил невероятный камбек своей команды, забив четвёртый мяч. Ответа у «Спортинга» уже не нашлось – 3:4.