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«Порту» выиграл Суперкубок, проигрывая «Спортингу» 0:3 к 24-й минуте

04 Августа 2024 • 01:06 Комментировать
Спортинг Л
3:4
Порту

«Порту» вырвал победу над «Спортингом» в матче Суперкубка Португалии, уступая со счётом 0:3 по ходу встречи.

Лиссабонцы повели со счётом 3:0 уже к 24-й минуте усилиями Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Джованни Кенда. Вскоре Галено вернул «драконов» в игру – больше голов в первом тайме зрители не увидели.

Во второй половине Нико и всё тот же Галено установили на табло равенство. В дополнительное время Иван Хайме довершил невероятный камбек своей команды, забив четвёртый мяч. Ответа у «Спортинга» уже не нашлось – 3:4.

Протокол игры  
Спортинг Л3:4Порту
(1:0) Инасиу Гонсалу6'  
(2:0) Педру Гонсалвеш9'  
(3:0) Кенда Джованни24'  
  28'Галено Вандерсон (3:1)
  64'Нико Гонсалес (3:2)
  66'Галено Вандерсон (3:3)
  102'Хайме Иван (3:4)
Ковачевич ВладанКуарежма Эдуарду  72'Дебаст Зено 91' (Диоманде Усман ( 91'  97') Инасиу Гонсалу 101' (Фреснеда Иван ( 101') Кенда ДжованниЮльманн Мортен 103' (Рибейру Родригу ( 103') Морита Хидемаса 89' (Браганса Даниэл ( 89') Катамо ДжениТринкан Франсишку 83' (Эдвардс Маркус ( 83') Дьёкереш ВикторПедру Гонсалвеш 101' (Фернандеш Матеуш ( 101')
Запасные: Муниз ЖоауЭсгаю РикардуИзраэль Франко
Кошта ДиогуМариу Жоау III 64' (Эуштакиу Стивен ( 64') Зе ПедроОтавио Эдмилсон  97'Фернандеш МартимВарела Алан  68'Груйич Марко 64' (Хайме Иван ( 64') Боржеш Гонсалу 83' (Франсиско Мартинес ( 83') Нико Гонсалес  45' 75' (Вашку Соуза ( 75') Галено ВандерсонЛодер Дэнни 105' (Карму Давид ( 105')
Запасные: Мартинес Антонио IIIРамош КлаудиуФранко АндреСоуза Гонсалу
03 августа. Стадион "Муниципал де Авейру".
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Порту Спортинг Лиссабон

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