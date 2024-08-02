​Нани возвращается домой - будет играть в родном городе

37-летний Луиш Нани решил вернуться в родной город и играть там - он подписал однолетний контракт с клубом «Эштрела Амадора», закончившей прошлый сезон на четырнадцатом месте в турнирной таблице португальского чемпионата. Тренирует клуб Филипе Мартинес.

В прошлом Нани вступал за такие колубы, как «Спортинг», испанская «Валенсия», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Лацио», но также успел поиграть в чуть экзотическом турецком чемпионате и совсем уж экзотическом австралийском в составе «Мельбурн Виктори».

Новый сезон португальского чемпионата стартует уже на следующей неделе, первый матч состоится девятого августа.