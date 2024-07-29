Саудовские клубы нацелились на самого дорогого вратаря в мире

Голкипер «Порту» Диогу Кошта стал трансферной целью представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее стало известно о возможном переходе в один из саудовских клубов Эдерсона Мораеса из «Манчестер Сити», Яна Облака из мадридского «Атлетико» и Войцеха Щесны из «Ювентуса». Никого из них подписать не удалось, и теперь местные гранды включили в свой шорт-лист Кошту, докладывает журналист Руди Галетти. Потенциальные покупатели очень высоко оценивают способности 24-летнего вратаря.

Диогу Кошта – самый дорогостоящий голкипер в мире по версии авторитетного портала Transfermarkt наряду с Георгием Мамардашвили. Стоимость португальца оценивается в 45 млн евро, в его контракте с «Порту» прописаны отступные на сумму в 75 млн евро.