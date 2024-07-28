Клуб Роналду без Роналду на поле разгромно проиграл «Порту»

Португальский «Порту» не оставил шансов саудовскому «Аль-Насру» в очном товарищеском матче. Коллективы встречались вечером 28 июля, в итоге «драконы» оформили убедительную победу – 4:0.

Отметим, что поединок прошёл без главной звезды «Аль-Насра» в лице Криштиану Роналду. Однако на поле с первых минут появились другие звёзды саудовского клуба – Садио Мане и Марсело Брозович.

«Порту» готовится к новому сезону в прекрасной форме. Позади у «драконов» восемь товарищеских матчей и в каждом была одержана победа. Более того, в шести из восьми матчах «Порту» оформлял по четыре гола в ворота соперника.