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Чемпионат Португалии

Клуб Роналду без Роналду на поле разгромно проиграл «Порту»

28 Июля 2024 • 23:17 Комментировать
Порту
4:0
Аль-Наср Эр-Рияд

Португальский «Порту» не оставил шансов саудовскому «Аль-Насру» в очном товарищеском матче. Коллективы встречались вечером 28 июля, в итоге «драконы» оформили убедительную победу – 4:0.

Отметим, что поединок прошёл без главной звезды «Аль-Насра» в лице Криштиану Роналду. Однако на поле с первых минут появились другие звёзды саудовского клуба – Садио Мане и Марсело Брозович.

«Порту» готовится к новому сезону в прекрасной форме. Позади у «драконов» восемь товарищеских матчей и в каждом была одержана победа. Более того, в шести из восьми матчах «Порту» оформлял по четыре гола в ворота соперника.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Аль-Наср Эр-Рияд

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