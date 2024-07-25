​Трубин: «Активно учу португальский»

Украинский голкипер Анатолий Трубин не лучшим образом провёл прошедший чемпионат Европы, он совершил серьёзные ошибки в игре с румынами, поражение в которой в итоге и приговорило сборную Украины к вылету. Сейчас Трубин ищет утешения в лингвистике - он насел на португальский язык, необходимый ему для выступлений за «Бенфику»:

- Я по-прежнему совершаю ошибки в произношении и правописании, но работаю над своим португальским. Только систематическая, регулярная работа приносит результат, - цитирует слова Трубина derbyderbyderby.it.

Напомним, что Трубин выступает за свой нынешний клуб с лета 2023 года.