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Чемпионат Португалии

​Трубин: «Активно учу португальский»

25 Июля 2024 • 20:04 Комментировать

Украинский голкипер Анатолий Трубин не лучшим образом провёл прошедший чемпионат Европы, он совершил серьёзные ошибки в игре с румынами, поражение в которой в итоге и приговорило сборную Украины к вылету. Сейчас Трубин ищет утешения в лингвистике - он насел на португальский язык, необходимый ему для выступлений за «Бенфику»:

- Я по-прежнему совершаю ошибки в произношении и правописании, но работаю над своим португальским. Только систематическая, регулярная работа приносит результат, - цитирует слова Трубина derbyderbyderby.it.

Напомним, что Трубин выступает за свой нынешний клуб с лета 2023 года.  


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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анатолий Трубин
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