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Ди Мария определился с клубом на следующий сезон

12 Июля 2024 • 09:37 Комментировать

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария, который анонсировал уход из сборной Аргентины, не планирует завершать клубную карьеру. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, 36-летний вингер проведет следующий сезон в составе лиссабонской «Бенфики». Стороны заключили новое однолетнее соглашение.

Ди Мария пополнил ряд португальского коллектива летом прошлого года в статусе свободного агента. С того момента Анхель принял участие в 48 поединках за «Бенфику», отметившись 17 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария
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