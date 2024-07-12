Ди Мария определился с клубом на следующий сезон

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария, который анонсировал уход из сборной Аргентины, не планирует завершать клубную карьеру. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, 36-летний вингер проведет следующий сезон в составе лиссабонской «Бенфики». Стороны заключили новое однолетнее соглашение.

Ди Мария пополнил ряд португальского коллектива летом прошлого года в статусе свободного агента. С того момента Анхель принял участие в 48 поединках за «Бенфику», отметившись 17 забитыми мячами и 15 результативными передачами.