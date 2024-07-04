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Чемпионат Португалии

У Пепе появился новый вариант продолжения карьеры слухи

04 Июля 2024 • 00:39 Комментировать
Порту
...
Варзим
06.07 14:00

41-летний центральный защитник Пепе готовится попробовать силы в новом месте.

Португалец стал свободным агентом 1 июля, когда истёк его договор с «Порту». Пока неясно, где окажется ветеран после Евро-2024, но уже сейчас его потенциальные работодатели планируют переговоры. Как информирует инсайдер Руди Галетти, центрбек попал в список целей неназванных представителей чемпионата Саудовской Аравии. Обсуждения пройдут после завершения чемпионата Европы.

Сборная Португалии вышла в 1/4 финала Евро, где сыграет с Францией. Поединок состоится 5 июля. Пепе вышел в стартовом составе в трёх матчах португальцев на турнире.

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